Khởi tố 3 người trong hệ thống đa cấp Meta Whale có 2.000 thành viên 25/12/2025 18:14

Chiều 25-12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã triệt phá thành công đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Rất đông người bị lôi kéo vào đa cấp Meta Whale. Ảnh: CA

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi, cùng trú TP Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đường dây tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố. Dự án này được Thắm, Thúy, Huyền quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale. Ảnh: CA

Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh, VKSND tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, Chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Ban tổ chức sự kiện gồm Thắm, Thúy và Huyền. Quá trình đấu tranh, Thắm, Thúy và Huyền khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Nhóm này hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc giới thiệu, phát triển thêm người tham gia mới vào hệ thống. Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây của Thắm, Thúy và Huyền đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam, với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.

Ngày 29-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra theo thẩm quyền. Tiếp đó, ngày 17-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thắm, Thúy và Huyền.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình trên không gian mạng.