Một phụ nữ trong vụ đánh bạc 196 tỉ đồng ở Hưng Yên ra đầu thú 24/12/2025 16:48

(PLO)- Công an tỉnh Hưng Yên đã vận động thành công Nguyễn Thị Châm, bị can đang bị truy nã nguy hiểm trong vụ án do "Tuấn Chợ Gốc" cầm đầu, ra đầu thú.

Chiều 14-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã vận động thành công Nguyễn Thị Châm (51 tuổi, trú phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) ra đầu thú.

Châm là bị can liên quan vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Bùi Quốc Tuấn (55 tuổi, thường gọi Tuấn Chợ Gốc, trú phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên) cầm đầu.

Nguyễn Thị Châm làm việc với cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Châm bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã Châm về tội tổ chức đánh bạc.

Đến ngày 18-12, được sự vận động của công an, bị can Châm đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2022 đến tháng 3-2025, "Tuấn Chợ Gốc" xây dựng đường dây mua bán số lô, số đề với nhiều đầu mối tại các phường, xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng giao dịch thông qua tài khoản Zalo và thanh toán chủ yếu qua tài khoản ngân hàng.

Trong đó, Tuấn và Bùi Thế Trung (33 tuổi, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) tổ chức cho nhiều người đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với số tiền hơn 196 tỉ đồng.

Sáng 18-12, sau khi nghị án dài ngày, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Tuấn 6 năm tù và Trung 5 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

42 bị cáo khác bị xử phạt từ 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Trong đó, 38 bị cáo được hưởng án treo, 4 bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ 15 tháng. Ngoài ra, có 24 bị cáo trong vụ án này bị phạt tiền về tội đánh bạc.