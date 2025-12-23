Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã ra nước ngoài đã bị bắt 23/12/2025 16:41

(PLO)- Nguyễn Hoàng Giang, người bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Chiều 23-12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Giang (36 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Hoàng Giang trốn truy nã đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, Giang từng là nhân viên ngân hàng. Quá trình làm việc, Giang cấu kết với một số người làm giả hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Ngày 25-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Giang đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 26-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) ra quyết định truy nã đối tượng này.

Khi Giang xuất hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ.

Hiện Công an phường Cửa Nam đã bàn giao Giang cùng hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.