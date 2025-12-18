Công an truy nã người phụ nữ tham ô hơn nửa tỉ đồng 18/12/2025 16:23

(PLO)- Sau khi tham ô tài sản hơn nửa tỉ đồng, Cung Kiều My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị truy nã.

Chiều 18-12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Cung Kiều My (39 tuổi, trú TT Đài tiếng nói Việt Nam, 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội tham ô tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Kiều My từng là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT (Hà Nội). Quá trình làm việc, Kiều My lập đơn hàng chiếm đoạt máy tính của công ty với trị giá tài sản hơn 515 triệu đồng.

Bị can Cung Kiều My đang bị truy nã về tội tham ô tài sản. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 25-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều My về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kiều My.

Nếu phát hiện Kiều My ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0914133386 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.