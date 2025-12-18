An ninh trật tự

Truy nã

Công an truy nã người phụ nữ tham ô hơn nửa tỉ đồng

(PLO)- Sau khi tham ô tài sản hơn nửa tỉ đồng, Cung Kiều My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị truy nã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Cung Kiều My (39 tuổi, trú TT Đài tiếng nói Việt Nam, 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội tham ô tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Kiều My từng là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT (Hà Nội). Quá trình làm việc, Kiều My lập đơn hàng chiếm đoạt máy tính của công ty với trị giá tài sản hơn 515 triệu đồng.

Cung-kieu-my-tham-o-tai-san.jpg
Bị can Cung Kiều My đang bị truy nã về tội tham ô tài sản. Ảnh: CA.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 25-12-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều My về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kiều My.

Nếu phát hiện Kiều My ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0914133386 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

ĐẮC LAM
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tham ô tài sản #truy nã tội tham ô tài sản #hơn nửa tỉ đồng #Cung Kiều My #tham ô của công ty #bị truy nã #Công an TP Hà Nội #PLO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm