Khởi tố giám đốc công ty vật liệu xây dựng và 5 đồng phạm 17/12/2025 15:03

(PLO)- Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị khám xét chín địa điểm, khởi tố sáu người để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, hợp thức hóa khoáng sản lậu.

Ngày 17-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Nam (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Vũ Sơn tại cơ quan công an.

Cùng tội danh trên, công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Sơn (46 tuổi, ngụ xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố các bị can Phan Đức Duy (35 tuổi, ngụ Thái Nguyên), Vũ Thị Khánh Huyền (23 tuổi), Trần Thị Huệ (38 tuổi) và Trương Thị Ngãi (51 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn điều hành có nhiều biểu hiện bất minh trong kinh doanh khoáng sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố các bị can.

Để hợp thức hóa lượng lớn sỏi không có nguồn gốc đầu vào được thu mua tại các huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp, Sơn chỉ đạo hai kế toán là Huyền và Huệ cấu kết với nhiều đơn vị để mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong các đơn vị này có Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (Thái Nguyên) do Duy làm phó giám đốc.

Nhóm này thường vận chuyển sỏi lậu vào khung giờ "hiểm" từ 2 giờ đến 5 giờ sáng để qua mặt cơ quan chức năng. Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét chín địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai mỗi tháng Công ty Sơn Thái Long thu mua 3.000-4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn Nghệ An. Số khoáng sản này được chở ra tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Do phần lớn khoáng sản không có hóa đơn hợp pháp, Sơn chỉ đạo nhân viên móc nối với bên ngoài mua hóa đơn khống. Bước đầu xác định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.