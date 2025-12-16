Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn giọng nêu 2 nguyện vọng khi nói lời sau cùng 16/12/2025 17:29

(PLO)- Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn giọng nói lời xin lỗi và nêu hai nguyện vọng.

Chiều 16-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) nêu hai nguyện vọng.

"Qua xét xử, chúng tôi nhận thức sâu sắc về hành vi vi phạm của bản thân. Chúng tôi vô cùng ăn năn hối lỗi"- bị cáo Lan nói và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

"Các bị cáo đã từng có quá trình cống hiến rất lớn. Một số bị cáo đã tuổi cao sức yếu. Đặc biệt, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo từng là cấp dưới của tôi. Trong quá trình công tác, họ đã có nhiều nỗ lực cùng tôi góp phần cho sự thành công chung của đất nước, cũng như của tỉnh"- vẫn lời bị cáo Lan.

Bị cáo Lan cũng cho biết "rất cảm động" khi được vị công tố thấu hiểu, chia sẻ điều kiện, hoàn cảnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bị cáo.

Nói về nguyện vọng thứ hai, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong HĐXX xem xét "gạn đục khơi trong", cập nhật những tình tiết mới tại phiên tòa này, để có giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo được sớm trở về với xã hội để chữa bệnh…

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Cuối cùng, bị cáo Lan nghẹn giọng nói “cho tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi mong muốn được tha thứ, cảm thông, chia sẻ, khoan hồng cho tất cả.

Ở cấp sơ thẩm, bị cáo Lan bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ (gần 48 tỉ đồng), bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Lan, giảm án cho bị cáo từ 24- 30 tháng tù.

Bị cáo Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) ở cấp sơ thẩm bị tuyên 12 năm tù về tội nhận hối lộ gần 50 tỉ đồng. VKS cho rằng bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, sức khỏe yếu.

Ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp, bị cáo Thành còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm cho bị cáo Lê Duy Thành. Bị cáo này được đề nghị giảm từ 30 - 36 tháng tù.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cũng được đề nghị giảm từ 18 - 24 tháng tù. Các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số bị cáo được đề nghị giảm 6 - 9 tháng tù.

Đối với bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, đại diện VKSND cũng đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù…

Sau khi HĐXX phúc thẩm vào hội ý đưa ra quyết định: Do vụ án có xuất hiện nhiều tình tiết mới, cần nhiều thời gian nghị án để xem xét thấy tình đạt lý, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án vào sáng 22-12.