Đã nộp đủ tiền nhận hối lộ, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vẫn xin nộp thêm 15/12/2025 16:31

(PLO)- Dù đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan vẫn muốn dùng hai thửa đất đã mua từ Nguyễn Văn Hậu để khắc phục thêm hậu quả chung của vụ án...

Chiều 15-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu bí thư, chủ tịch xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án

Ngoài bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Duy Thành tại tòa. Ảnh: H.HUY

Tại tòa, bị cáo Thành trình bày bản thân đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án. Bản thân bị cáo có nhiều hoạt động thiện nguyện và xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.

Quá trình xét xử, có nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho ông Thành.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tổng số tiền ông Thành bị thu giữ và đã nộp lại là 41 tỉ đồng cùng hơn 1,6 triệu USD. Bị cáo Thành đề nghị dùng số tiền này để khắc phục toàn bộ sai phạm, xin được hoàn lại số tiền nộp thừa là 21 tỉ và 330.000 USD.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thành xin được nộp thêm một số tiền để khắc phục hậu quả vụ án.

Luật sư bào chữa cho ông Thành cho biết gia đình ông đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Thành cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân. Bị cáo muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng, mong sớm trở về với xã hội, gia đình.

Bị cáo Phan Tiến Khôi tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.HUY

Trả lời thẩm vấn, phần trình bày của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nhiều lần bị ngắt quãng do khóc nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh cá nhân và gia đình.

Đầu tiên, bà Lan trình bày về quá trình công tác. Bà phân trần bản thân đã nhận nhiệm vụ bí thư Tỉnh ủy hơn 8 năm, luôn tâm huyết và dành hết thời gian, nỗ lực để đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh khó khăn trở thành địa phương phát triển dẫn đầu cả nước, đặc biệt về kinh tế.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu bí thư Tỉnh ủy cúi đầu đưa tay lau nước mắt và trình bày: “Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất. Chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim, huyết áp...”.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Loan tại phiên tòa phúc thẩm.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) cho biết ngay từ giai đoạn điều tra và sơ thẩm, bà và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hối lộ đã nhận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được dùng hai thửa đất đã mua từ Nguyễn Văn Hậu để khắc phục thêm hậu quả chung của vụ án. Bà cũng khai đã vận động ông Hậu và các bị cáo khác trong vụ án tích cực khắc phục hậu quả.

Về bản chất vụ án, bà Lan khẳng định: Khi mới về nhậm chức, thấy Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư vào dự án của địa phương giúp giải quyết công ăn việc làm nên bị cáo ủng hộ, nhưng không ký vào bất kỳ giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Các bị cáo tại phiên toàn phúc thẩm. Ảnh: H.HUY.

Quan điểm của chủ tọa về việc các bị cáo nộp thêm tiền

Trước việc cả bà Lan và ông Thành đều bày tỏ mong muốn được nộp thêm tiền khắc phục dù đã hoàn thành nghĩa vụ này, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đã đưa ra ý kiến.

Vị thẩm phán cho rằng ở giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo đã khắc phục thừa số tiền cần khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, ở giai đoạn phúc thẩm, tòa không đặt ra vấn đề khắc phục hậu quả vụ án nữa.

Theo chủ tọa phiên tòa, nếu các bị cáo muốn đóng góp cho xã hội thì cũng có thể thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp. Còn nếu các bị cáo bảo nộp tiền để xin giảm án thì không có chuyện đó. Vụ án này, tiền các bị cáo nộp khắc phục đã thừa.

Tuy nhiên, đối với đề nghị dùng hai mảnh đất của bà Lan và 200 triệu đồng của ông Thành, HĐXX phúc thẩm ghi nhận nhưng cho hay sẽ chưa đưa ra ý kiến chấp thuận vì nhận thấy "nếu HĐXX chấp nhận thì khiên cưỡng"...