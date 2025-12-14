Ngày mai, tòa xét xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn 14/12/2025 10:09

(PLO)- Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) bị tuyên sơ thẩm 14 năm tù về tội nhận hối lộ, cũng nhiều bị cáo khác đã kháng cáo xin giảm án.

Sáng mai (15-12), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm “đại án” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị, địa phương liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đến phiên tòa sơ thẩm.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo. Trong đó, nhiều bị cáo xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chỉ bị áp dụng hình phạt cảnh cáo.

Một số bị cáo kháng cáo xin giảm án gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ (gần 48 tỉ đồng); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), bị tuyên 12 năm tù về tội nhận hối lộ (gần 50 tỉ đồng); Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ; Bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long cũ) bị tuyên 30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”...

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa sơ thẩm.

Đáng chú ý, trước phiên phúc thẩm, các ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Điều này đồng nghĩa với việc ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu sẽ chấp nhận mức án tổng hợp 30 năm tù về ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với bị cáo Chữ, cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ở cấp sơ thẩm bị cáo Hoàng Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bản án sơ thẩm hồi tháng 7-2025 xác định, nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu.

Theo hồ sơ vụ án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, có hành vi đưa hối lộ tổng số hơn 132 tỉ đồng cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Ông Hậu chỉ đạo cấp dưới cấu kết các cá nhân liên quan để thực hiện hành vi gian lận hồ sơ năng lực trong đấu thầu, dùng “quân xanh, quân đỏ” để đảm bảo Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu hàng loạt dự án. Hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại hơn 1.160 tỉ đồng.

Về khắc phục hậu quả vụ án, ông Hậu đã khắc phục 1.179 tỉ đồng, thừa so với nghĩa vụ bị cáo phải thực hiện là hơn 1.160 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm nhấn mạnh, hành vi nhận hối lộ của bà Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo đã phá vỡ tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương, tạo ra bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.