Tuyên án vụ mua bán dâm bằng ký hiệu 'Green jacket 17', 'Combo Hải sản lớn' 05/01/2026 20:09

(PLO)- Khách thanh toán tiền mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn là "Green jacket 17" với giá tiền 3,8 triệu đồng/người/đêm...

Ngày 5-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên và tuyên phạt bị cáo Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) cùng 8 năm tù về tội môi giới mại dâm và đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) lãnh 7 năm tù, Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TP.HCM) lãnh 3 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc) lãnh 3 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Loan lãnh 3 năm tù và Lê Tấn Thanh lãnh 2 năm 5 tháng 14 ngày (bằng thời hạn tạm giam), cùng về tội môi giới mại dâm.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TC

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2022, Kim Tae Hyung cùng Cha Jin Young góp vốn và mở Nhà hàng Gallery.

Để tăng doanh thu, cả hai đã chủ trương cho hai quản lý nhà hàng là Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun để các nữ nhân viên đi bán dâm với khách Hàn Quốc đến đây ăn uống.

Khách thanh toán tiền mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn là "Green jacket 17" với giá tiền 3,8 triệu đồng/người/đêm, tiền khách sạn ghi vào hóa đơn là "Combo Hải sản lớn" với giá tiền 1 triệu đồng/phòng.

Vào tối 19-7-2023, có hai khách Hàn Quốc đến ăn uống tại nhà hàng và chọn hai nhân viên nữ với giá 7,6 triệu đồng.

Lee Hyun Jun đã nhận tiền từ khách rồi nhắn Loan đặt phòng khách sạn. Loan sau đó liên hệ Lê Tấn Thanh để đặt hai phòng khách sạn. Dù biết mục đích thuê phòng là để bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Đến 23 giờ 20 cùng ngày, khi khách hàng cùng nhân viên nữ của nhà hàng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Quá trình điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young khai nhận thêm, do nhà hàng chưa có đầy đủ giấy phép, nếu bị cơ quan chức năng kiểm tra sẽ có khả năng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Bùi Thị Phương Dung đã thống nhất với Kim Tae Hyung để chi tiền "lo lót" nhằm để nhà hàng hoạt động thuận lợi. Hằng tháng, Cha Jin Young và Kim Tae Hyung sẽ đưa tiền để Dung đưa cho một số cán bộ nhằm bỏ qua lỗi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản nghiệm thu về PCCC của nhà hàng.

Từ tháng 1-2023 đến tháng 7-2023, Kim Tae Hyung đưa cho Dung và Bùi Duy Hà tổng số tiền 840 triệu đồng.

Cáo trạng xác định bị cáo Dung và Hà không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã thỏa thuận. CQĐT đã ghi lời khai đối với 11 cán bộ mà hai bị can này khai đã đưa tiền để bỏ qua lỗi, song các cá nhân này đều khai không nhận bất cứ khoản tiền nào.