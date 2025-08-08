Thuê nguyên combo máy ảnh 'xịn' đi du lịch rồi đem bán lấy tiền tiêu 08/08/2025 10:17

(PLO)- Trong quá trình đi du lịch, Lê Nguyễn Kỳ Vĩ đã thuê nguyên combo máy ảnh "xịn" để sử dụng rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) và di lý bị can từ TP.HCM về TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tháng 2-2025, Vĩ đến TP Đà Nẵng để đi du lịch và thuê một máy ảnh hiệu Sony A7 mark III, một ống kính nhãn hiệu Sony 70-200 F2.8 GM, một ống kính nhãn hiệu Sony 85 GM F1.4 và đã thanh toán 4,5 triệu tiền cọc.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kỳ Vĩ. Ảnh: CA

Sau hai ngày, Vĩ xin thuê tiếp những tài sản trên để sử dụng thêm ba ngày trong quá trình đi du lịch.

Hết thời hạn thuê, Vĩ không trả tài sản cho anh Thành (người cho thuê máy) mà ra TP Hà Nội để sử dụng. Trong thời gian này, Vĩ không có tiền tiêu xài nên đã bán những tài sản trên cho người khác (không rõ lai lịch) với giá 40 triệu đồng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Vĩ đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.