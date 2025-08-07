Mặc đồ công an vào sân bay Đà Nẵng chơi thì bị an ninh sân bay mời làm việc 07/08/2025 06:11

(PLO)- Trước đó 6 năm, Trần Quang Huy bị mặc đồ công an, mang cặp da đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng thì bị phát hiện là giả mạo.

Tối ngày 6-8, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) thông tin đã phát hiện một người giả danh công an đi vào khu vực sân bay với nhiều biểu hiện bất thường.

Theo đó, khoảng 18h10 cùng ngày, lực lượng an ninh sân bay phát hiện một người nam giới mặc quân phục Công an nhân dân với quân hàm thượng uý tại khu vực khai thác grab car - nhà ga T1, có dấu hiệu bất thường.

Trần Quang Huy mua quân phục công an rồi mặc vào, đến khu vực sân bay thì bị phát hiện. Ảnh: MT.

Sau đó, lực lượng an ninh đã yêu cầu người này về phòng trực để làm việc. Tại đây, người này khai mình là Trần Quang Huy (30 tuổi, tỉnh Quảng Nam) không phải công an mà mua quân phục để mặc vào sân bay chơi.

Qua kiểm tra, lực lượng an ninh không phát hiện vũ khí hay công cụ hỗ trợ và đã lập biên bản, bàn giao cho Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Đà nẵng làm rõ. Đánh giá ban đầu người này có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Trước đó, năm 2019, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện Trần Quang Huy (SN 1995, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) mặc quân phục Công an, đeo quân hàm thượng sĩ, bảng tên Đinh T. T rồi đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định trộm cắp tài sản.

Huy bị phát hiện vào năm 2019 khi mặc quân phục công an rồi lẻn vào trụ sở

﻿Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CA.

Huy cầm cặp da, bộ hồ sơ, đi lên tầng 4 tìm cơ hội ra tay. Một cán bộ phát hiện người lạ mặc quân phục nên đến hỏi. Người này phát hiện Huy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên giữ lại.

Sau đó Huy được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn (Công an tỉnh Quảng Nam cũ) để xử lý.