Công an 2 tỉnh bắt giữ 1 phụ nữ bị truy nã đặc biệt 24/02/2026 12:16

(PLO)- Sau gần 8 năm lẩn trốn, Ma Hương, người phụ nữ bị truy nã đặc biệt đã bị Công an 2 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa bắt giữ.

Ngày 24-2, Công an xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bàn giao Ma Hương, đối tượng bị truy nã đặc biệt cho Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Ma Hương thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, Ma Hương (47 tuổi, nguyên quán Đơn Dương, Lâm Đồng) là cái tên nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa từ tháng 11-2018. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, Ma Hương đã nhanh chóng cắt đứt liên lạc, rời khỏi nơi cư trú và bắt đầu hành trình trốn chạy xuyên tỉnh nhằm xóa sạch dấu vết.

Trong suốt thời gian dài, Hương chọn xã Tà Hine (Lâm Đồng) làm nơi dừng chân, hy vọng sự xa xôi và bình lặng của vùng quê này sẽ giúp che giấu được quá khứ tội lỗi. Tuy nhiên, mọi tính toán của đối tượng truy nã này đã không thể qua mắt được mạng lưới an ninh cơ sở.

Ma Hương bị truy nã theo diện đặc biệt từ năm 2018.

Qua quá trình rà soát và đối chiếu các đặc điểm nhân thân đầy nghi vấn của một người phụ nữ xuất hiện khá kín đáo tại địa phương, các chiến sĩ công an đã phát hiện ra thân phận thực sự của Ma Hương.

Một kế hoạch vây bắt bài bản đã được thiết lập. Công an xã Tà Hine đã chủ động phối hợp nhịp nhàng với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào bắt giữ. Quá trình thực thi nhiệm vụ diễn ra nhanh gọn, đảm bảo tuyệt đối an toàn và đúng quy định, khép lại hành trình gần 3.000 ngày lẩn trốn của đối tượng.