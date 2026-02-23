Tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy 1 km làm một người tử vong 23/02/2026 15:01

(PLO)- Ngay trong sáng gây ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế xe bán tải.

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi). Huy là người điều khiển xe bán tải gây tai nạn ngày 20-2 làm một người tử vong tại phường Phan Thiết.

Sau khi va chạm, tài xế tiếp tục điều khiển xe bán tải kéo lê xe máy đi 1 km mới dừng lại.

Sau khi đẩy, kéo lê xe máy đi 1 km, xe bán tải mới dừng lại.

Như PLO đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 20-2, tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), xe bán tải kéo lê xe máy suốt quãng đường dài vào nội khu đô thị biển Phan Thiết. Vụ việc tạo ra những vệt lửa lớn trên mặt đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe ô tô bán tải biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy 86L1-1215 trước đầu xe. Ma sát dữ dội với mặt đường tạo nên những tia lửa và âm thanh lớn khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Một số người dân đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nằm bất động với nhiều thương tích. Nạn nhân là ông Lê Văn Cường (56 tuổi, ngụ phường Phan Thiết).

Hình ảnh người dân ghi lại

Cơ quan điều tra xác định khoảng cách từ vị trí nạn nhân đến nơi ô tô dừng lại là 1 km. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Cường đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Ngay trong sáng hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Chiếc xe gây tai nạn hiệu Nissan do Phạm Quốc Huy đứng tên sở hữu, vừa mới đăng kiểm ngày 4-2.