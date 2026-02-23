Vụ tai nạn 3 người thương vong trên Quốc lộ 14 nghi do 2 ô tô rượt đuổi nhau 23/02/2026 11:47

(PLO)- Nguyên nhân vụ tai nạn nghi do hai ô tô rượt đuổi tốc độ cao, chèn ép nhau suốt 5 km trên Quốc lộ 14.

Ngày 23-2, một nguồn tin cho biết vụ tai nạn giao thông làm ba người thương vong trên Quốc lộ 14 xảy ra ngày 13-2 không đơn thuần là vụ va chạm giao thông bình thường.

Xe đầu kéo tại đoạn đường xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 5 giờ 55 phút ngày 13-2, tại Km 1921+680 Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xe đầu kéo 50E-166.62 do Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, hướng Đắk Lắk – Đồng Nai, đã tông mạnh vào xe tải 47B-258.58 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải văng sang lề trái, tông vào hai xe máy đang lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả làm bà Đ.T.O (39 tuổi) tử vong, hai người khác bị thương nặng. Sau tai nạn, tài xế xe tải 47B-258.58 rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera và lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng xác định trước khi tai nạn, hai ô tô rượt đuổi, chèn ép trên quãng đường dài khoảng 5 km qua khu dân cư. Có thời điểm xe đầu kéo đạt tốc độ 91 km/h, vượt giới hạn tốc độ cho phép.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Đạo về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, công an khẩn trương truy xét tài xế xe tải 47B-258.58 để xử lý nghiêm.