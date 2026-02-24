Kẻ cướp giật tiệm vàng ngày mùng 5 Tết đã bị bắt 24/02/2026 11:20

Ngày 24-2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Cửa Ông và người dân bắt giữ thành công một kẻ cướp tiệm vàng.

Trước đó, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, chiều 21-2-2026 (mùng 5 Tết), Hồ Thiên Mạnh (30 tuổi, trú tại xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng. Để chuẩn bị, Mạnh mua một con dao cất giấu trong người để sử dụng.

Hồ Thiên Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng.

Khi chủ tiệm đưa một sợi dây chuyền vàng 24K, trị giá khoảng 85 triệu đồng cho xem, lợi dụng sơ hở, Mạnh nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Cửa Ông và người dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Hồ Thiên Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch với khách lạ, nhất là thời điểm cuối ngày.

Các cơ sở nên trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, chuông báo động và bố trí nhân viên bảo vệ phù hợp. Khi phát hiện đối tượng phạm tội, người dân cần phối hợp với lực lượng chức năng, tránh manh động gây nguy hiểm cho bản thân.