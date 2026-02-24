Cô gái cầu cứu cộng đồng mạng vì mất nhẫn kim cương đính hôn 24/02/2026 17:38

(PLO)- Một cô gái ở Hà Nội đến du lịch ở Đắk Lắk đánh rơi chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương.

Trao đổi với PLO ngày 24-2, chị NTA (24 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cho biết hiện chị vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn đính hôn có gắn kim cương, nghi đánh rơi trong thời gian du lịch ở tỉnh Đắk Lắk.

Chị A đăng bài cầu cứu trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo chị A, từ ngày 18 đến 22-2, chị cùng người thân đến nghỉ dưỡng, du lịch tại một resort ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 20-2, chị A bỏ chiếc nhẫn đính hôn vào túi xách rồi đeo trên vai đến nhà hàng trong resort ăn uống, đi tham quan.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, khi trên xe về lại resort, chị A kiểm tra, phát hiện chiếc nhẫn đính hôn của mình đã bị mất.

Theo chị A, chị muốn chuộc lại chiếc nhẫn vì đó là nhẫn đính hôn do chồng sắp cưới tặng chị.

“Nhiều khả năng chiếc nhẫn đã rơi khỏi túi xách của tôi. Dù hy vọng rất mong manh nhưng tôi mong ai tìm được chiếc nhẫn sẽ cho tôi chuộc lại. Đây là chiếc nhẫn đính hôn nên nó có giá trị tinh thần rất lớn đối với tôi”- chị A nói.

Về giá trị chiếc nhẫn, chị A từ chối tiết lộ. Tuy nhiên, chị cho biết chiếc nhẫn có gắn viên kim cương mã số 5503680547.

Chị A nói thêm sau khi mất nhẫn đính hôn, chị đã liên hệ, nhờ resort hỗ trợ. Đồng thời, chị cũng đăng thông tin lên các fanpage ở Đắk Lắk để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ, hy vọng sẽ chuộc lại được nhẫn đính hôn của mình.

“Do có việc gấp nên gia đình tôi đã trở lại Hà Nội. Hiện phía resort đang tích cực hỗ trợ tôi. Tôi cũng đang tìm cách để trình báo vụ việc đến công an địa phương”- chị A chia sẻ.

Theo Công an phường Tuy Hòa, đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và sẽ xác minh để có phương án hỗ trợ người đánh mất tài sản. Khi có kết quả, Công an phường Tuy Hòa sẽ liên hệ với người liên quan.