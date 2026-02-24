Truy tìm người mua 30 kg thực phẩm từ đối tượng trộm cắp tại quận 7 24/02/2026 11:38

(PLO)- Công an TP.HCM đang tìm những người đã mua lạp xưởng, thịt bò từ Hoàng Trọng Đức để phục vụ điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Tân Hưng.

Ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản do Hoàng Trọng Đức thực hiện vào tháng 9-2025 tại số 107 đường số 17, phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, trưa 11-9-2025, Đức đi xe máy đến trộm bịch lạp xưởng khoảng 10 kg tại địa chỉ trên. Sau đó, Đức mang đến khu vực bờ ao đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận (quận 7 cũ) bán cho một người phụ nữ với giá 300.000 đồng.

Đến rạng sáng 20-9-2025, Đức tiếp tục quay lại, dùng dao cậy thùng lạnh lấy trộm khoảng 20 kg thịt bò. Đức mang số thịt này đến khu đất trống đối diện số 830 Võ Văn Kiệt, phường An Đông (quận 5 cũ) bán cho một cặp vợ chồng với giá 770.000 đồng.

Cơ quan CSĐT xác định những người mua hàng của Đức có dấu hiệu của hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM phát thông báo tìm người phụ nữ và cặp vợ chồng nêu trên.

Ai có thông tin, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: số 25 đường 85, phường Tân Hưng, TP.HCM) hoặc gặp cán bộ điều tra Đinh Văn Hùng qua số điện thoại: 0972.646.909 để phối hợp giải quyết.