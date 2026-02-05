Cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở An Giang ra đầu thú 05/02/2026 10:29

(PLO)- Sau thời gian lẩn trốn, bị can Ngô Minh Sang, cựu Giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh tại huyện Tân Hiệp (cũ) đã đến cơ quan Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Sáng 5-2, Công an tỉnh An Giang cho biết qua tuyên truyền, vận động, bị can Ngô Minh Sang (37 tuổi, ngụ phường Rạch Giá), bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa đến cơ quan Công an đầu thú.

Bị can Ngô Minh Sang bị Công an truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TT

Trước đó, khoảng giữa năm 2022, Sang là Giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ. Thời điểm đó, Sang vay mượn tiền của nhiều người, ước tính hơn 5 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến hạn trả tiền, do không có khả năng chi trả, Sang đã xin nghỉ việc và bỏ đi khỏi địa phương.

Quá trình giải quyết vụ án, Công an đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sang. Nhưng do Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên giữa tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) đã ra quyết định truy nã Sang.

Sau thời gian công an tập trung lực lượng xác minh truy bắt và tuyên truyền, vận động, nhận thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, Sang đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.