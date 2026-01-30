An Giang: Người chết, người đi tù chỉ vì câu chửi 30/01/2026 18:30

(PLO)- Bị cáo Tình lấy ly thủy tinh đập vào cạnh bàn làm ly vỡ; sau đó, cầm phần quai của ly tấn công nạn nhân.

Ngày 30-1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo đâm chết người bằng phần quai của ly thủy tinh vỡ.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Tình 17 năm tù tội giết người. Cùng tội gây rối trật tự công cộng, hai bị cáo Nguyễn Minh Toàn và Phan Công Tín mỗi bị cáo lãnh bốn năm tù.

Từ trái qua: Các bị cáo Tình, Tín và Toàn tại phiên tòa. Ảnh: TT

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Tình có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 240 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khuya 27-1-2025, sau khi uống nhậu, các bị cáo Tình, Tín, Toàn cùng hai người khác đến quán cà phê ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đánh bài ăn thua bằng tiền.

Lúc này, TNPP cũng đã sử dụng rượu, bia, cũng đến quán ngồi uống nước đã chửi Tín. Tức giận việc bị P chửi vô cớ, Tín cầm côn ba khúc đánh P nhưng không trúng và được mọi người can ngăn.

Nghĩ Tín bị P đánh, Toàn dùng ly thủy tinh và tay đánh vào đầu và mặt của P, nhưng cũng được mọi người can ngăn. Lúc này, Tình chạy đến lấy ly thủy tinh đập vào cạnh bàn làm ly vỡ.

Kế đó, Tình cầm phần quai của ly bị vỡ tấn công P, làm người này ngã gục xuống. Sau khi gây án, Tình, Tín và Toàn rời khỏi hiện trường, đến Công an đầu thú.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.