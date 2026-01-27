Trộm được điện thoại, định quay lại lấy thêm tài sản thì bị bắt 27/01/2026 15:46

(PLO)- Sau khi lấy trộm được một điện thoại di động, Trường định quay lại tìm thêm tài sản để trộm thì bị phát hiện và bị bắt giữ.

Chiều 27-1, Công an xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Dương Nguyễn Đăng Trường (46 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Trường nảy sinh ý định trộm của người khác. Sáng 23-1, Trường điều khiển xe mô tô đến khu vực xã Chợ Mới thì phát hiện trên xe mô tô của anh NVC đang đậu; trên xe có treo chiếc quần dài.

Nghi phạm Dương Nguyễn Đăng Trường bị Công an xã Chợ Mới (tỉnh An Giang) tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy anh C đang làm rẫy cách khu vực đậu xe khoảng 50 m nên Trường đã lén đến lục soát túi quần của anh C lấy một điện thoại di động hiệu OPPO, trị giá hơn 5 triệu đồng; rồi mang về xe mô tô của mình cất giấu.

Sau khi trộm được điện thoại, Trường quay lại vị trí xe của anh C với ý định tiếp tục lục soát tìm thêm tài sản, nhưng bị người dân phát hiện.

Nghe tiếng tri hô, anh C chạy đến cùng khống chế, bắt giữ Trường và giao cho công an xử lý.

Vụ việc đang được Công an xã Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ.