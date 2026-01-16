Công an An Giang phối hợp các Cục nghiệp vụ phòng, chống tội phạm tại đặc khu Phú Quốc 16/01/2026 14:09

(PLO)- Công an An Giang ký kế Kế hoạch phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường...

Ngày 16-1, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Theo đó, Công an tỉnh An Giang đã ký kết kế hoạch phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát kinh tế, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Qua đó, tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Công an tỉnh An Giang ký kết kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Kế hoạch phối hợp tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường.

Cạnh đó, quản lý chặt các loại tội phạm và chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh việc ký kết kế hoạch phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Công an tỉnh trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại đặc khu Phú Quốc, địa bàn chiến lược về kinh tế, du lịch và đối ngoại.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VĂN VŨ

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT đại diện các Cục nghiệp vụ thuộc ﻿Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN VŨ

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu sau khi ký kết Kế hoạch phối hợp, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả nội dung đã ký kết, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ Công an tỉnh An Giang trong công tác nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp đấu tranh, xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.