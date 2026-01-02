Công an An Giang thành lập Trạm CSGT Phú Quốc 02/01/2026 17:52

(PLO)- Việc thành lập Trạm CSGT Phú Quốc thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh An Giang trong việc chủ động nâng cao chất lượng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn chiến lược.

Sáng 2-1, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Trạm CSGT Phú Quốc.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường (đứng giữa), Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang trao các quyết định điều động cán bộ. Ảnh: CAAG

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định về việc triển khai tổ chức Trạm CSGT Phú Quốc. Đồng thời, công bố quyết định điều động Trung tá Nguyễn Đức Thành giữ chức Trạm trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh việc thành lập Trạm CSGT Phú Quốc là yêu cầu tất yếu. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với địa bàn trọng điểm chiến lược.

Theo Đại tá Thế, Phú Quốc có mật độ phương tiện lớn, lưu lượng người và du khách ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự, an toàn giao thông. Do đó, Trạm CSGT Phú Quốc cần nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm chắc tình hình và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về giao thông.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trạm CSGT Phú Quốc. Ảnh: CAAG

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng yêu cầu lực lượng CSGT Phú Quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng hình ảnh lực lượng CSGT chính quy, thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu bảo đảm giao thông an toàn trong giai đoạn phát triển mới, nhất là phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của đất nước trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Đức Thành, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Quốc khẳng định quyết tâm cùng tập thể đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật. Cạnh đó, chủ động khắc phục khó khăn và không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Quốc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CAAG

Ngay sau lễ công bố, lực lượng CSGT Phú Quốc tổ chức diễu hành, tuần tra trên một số tuyến đường trọng điểm của đặc khu. Qua đó, thể hiện khí thế ra quân nghiêm túc, quyết tâm chính trị cao và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tạo ấn tượng tích cực trong nhân dân và du khách.