Một chủ hụi ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của hụi viên 31/12/2025 12:12

(PLO)- Bị can Phượng tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi để tiêu xài cá nhân, sau đó tuyên bố ngưng hụi nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 31-12, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Huỳnh Tuyết Phượng (48 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Huỳnh Tuyết Phượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, từ năm 2021 đến 2023, bị can Phượng tổ chức chín dây hụi tháng với giá trị từ 50-200 triệu đồng mỗi phần.

Lợi dụng sự tin tưởng và thói quen không trực tiếp tham gia bốc thăm của hụi viên, Phượng tự ý lấy tên họ để hốt hụi rồi tiêu xài cá nhân. Đến giữa tháng 3-2023, Phượng tuyên bố ngưng hụi để chiếm đoạt tiền của các thành viên. Số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi bị giật hụi, các hụi viên đã làm đơn tố cáo hành vi của Phượng đến cơ quan công an.

Công an tỉnh An Giang thông báo những ai tham gia các dây hụi do bị can Phượng làm chủ cần nhanh chóng liên hệ Cơ quan điều tra tại số 507 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để được xem xét xử lý. Người dân cũng có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Khải qua số điện thoại 02973.864.101.