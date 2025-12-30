Bị khởi tố vì dùng kích điện bắt cá 30/12/2025 17:04

(PLO)- Bị can Linh bị bắt quả tang dùng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép trên sông. Linh chưa được xóa tiền sự lại tiếp tục tái phạm.

Chiều 30-12, Công an tỉnh An Giang cho biết Công an xã Vĩnh Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Linh (32 tuổi) để điều tra tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Trước đó, trưa 10-12, tại ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, Công an xã phát hiện ông Linh đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên sông.

Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can Nguyễn Văn Linh để điều tra tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Ảnh: AT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời tạm giữ tang vật gồm một vỏ máy, một máy kích điện tử, hai bình ắc quy, một vợt và hơn 5kg cá.

Quá trình xác minh cho thấy Linh từng có tiền sự, chưa được xóa tiền sự thì tiếp tục tái phạm. Cụ thể, ngày 14-8, Linh bị Công an xã U Minh Thượng xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép và đã chấp hành xong quyết định.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các phương tiện, công cụ mang tính hủy diệt như dụng cụ kích điện trong khai thác thủy sản.

Hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm, không chỉ gây hủy hoại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng.

Mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt là tái phạm khi chưa được xóa tiền sự, sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.