Hải đội 2 và Biên phòng tập kích, bắt 4 tàu 'giã cào bay' tận diệt thủy sản 14/10/2025 17:41

(PLO)- Chỉ hơn 10 giờ đồng hồ, Hải đội 2 và Biên phòng Thanh Hải đã bắt quả tang 4 tàu “giã cào bay” đang khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Một chiến dịch truy quét chớp nhoáng và quyết liệt đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Hải đội 2 thực hiện, giáng đòn mạnh vào hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Lâm Đồng.

Cặp tàu "giã cào bay" của TP.HCM bị Hải đội 2 và Biên phòng Lâm Đồng bắt quả tang.

Chỉ trong vòng hơn 10 giờ đồng hồ, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 đã liên tiếp bắt giữ 4 tàu cá sử dụng phương thức lưới kéo đôi (còn gọi là giã cào bay), một kiểu đánh bắt càn quét, tận diệt nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Theo đó, lúc 10h30 ngày 14-10, Tổ tuần tra đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 phát hiện, bắt giữ tàu cá BV 90758 TS/350CV có 11 lao động, do ông Nguyễn Tấn Thành (35 tuổi) trú xã Phước Hải, TP.HCM làm thuyền trưởng.

Đi cùng và hoạt động song song với tàu này là tàu cá BV 90569 TS có 3 thuyền viên do ông Đồng Văn Tàu (49 tuổi) trú xã Phước Hải, TP.HCM làm thuyền trưởng.

Lực lượng Hải đội 2 và Biên phòng đang yêu cầu tàu vi phạm vào bờ.

Cả 2 con tàu này đang có hành vi khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi tại vùng biển Lâm Đồng, vi phạm quy định: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo đôi tại vùng biển ven bờ, vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản.

Hai con tàu với tổng chiều dài lớn, đã ngang nhiên sử dụng lưới kéo đôi, mắt lưới rất nhỏ để khai thác trong vùng biển ven bờ, vi phạm nghiêm trọng quy định về vùng cấm khai thác thủy sản. Đây là hành vi bị cấm tuyệt đối vì phương thức này sẽ quét sạch mọi loại hải sản từ lớn đến bé, phá hủy cả thảm thực vật đáy biển, gây tổn hại khôn lường đến hệ sinh thái.

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút đêm 13-10, tại tọa độ 10°40′326"N−108°05′278"E, cách bờ biển phường Phú Thủy 8 hải lý, hai tàu cá BTh 95672 TS, do ông Nguyễn Văn Hùng (trú phường Phú Thủy, Lâm Đồng) làm thuyền trưởng và BTh 90016 TS do ông Nguyễn Văn Dũng (trú phường Phú Thủy) điều khiển cũng bị Bộ đội Biên phòng bắt quả tang.

Hai tàu "giã cào bay" bị bắt giữ đêm 13-10.

Cả hai con tàu này cũng đang công khai sử dụng lưới kéo đôi để khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm 4 tàu cá vi phạm này theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, chấm dứt tình trạng tận diệt nguồn lợi đang diễn ra trên vùng biển Lâm Đồng.