Công an tìm người bị hại khi chơi thẻ cào may mắn trên Facebook 14/10/2025 12:32

Ngày 14-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo vừa nhận được công văn từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán thẻ cào may mắn (vé số cào) trên mạng xã hội Facebook.

Trang Facebook chơi thẻ cào may mắn của Thẻ cào Toàn Phát 6868.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý điều tra, xảy ra vào khoảng tháng 8-2025. Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này vô cùng tinh vi, được dàn dựng thành một "kịch bản" hoàn hảo nhằm thao túng tâm lý và chiếm đoạt tiền của người xem.

Nhóm đối tượng đã sử dụng một loạt chiêu trò, kết hợp giữa công nghệ giả mạo và tâm lý lôi kéo, cụ thể: Tạo lập "sân khấu" live stream giả, sử dụng các fanpage Facebook (như: "Billy may mắn", "Thẻ cào Toàn Phát 6868", "Xổ số cào Minh Chính") để live stream, mời gọi mua các gói thẻ cào may mắn.

Nhóm này sử dụng Facebook ảo để tự tương tác, đặt mua các gói combo, bảo hành và tiến hành cào trúng các giải thưởng cao ngay trên livestream để kích thích lòng tham và tạo sự tin tưởng cho người xem thật.

Để củng cố niềm tin, chúng sử dụng app ngân hàng giả hiển thị số dư lên đến hàng trăm tỷ đồng và thực hiện "chuyển khoản" số tiền trúng cho những người chơi giả mạo (do chúng tự đóng vai). Trên thực tế, tài khoản này không có thật và không hề có giao dịch nào được thực hiện.

Khi người xem bị cuốn vào, nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục giăng bẫy qua Zalo ảo. Cụ thể, với những người chơi mua combo giá thấp, chúng cho kết quả cào hầu như không trúng hoặc trúng giải ít.

Sau đó, chúng chuyển trả số tiền trúng nhỏ này (tiền thật) nhằm mục đích tạo uy tín và "câu kéo" bị hại. Sau khi tạo được niềm tin, chúng bắt đầu dụ dỗ người chơi tham gia mua các combo giá trị cao hơn, đặc biệt là các gói bảo hiểm từ 30-50 triệu đồng, cam kết trúng thưởng ít nhất 300 triệu đồng hoặc tiền tỉ.

Khi bị hại chuyển tiền vào các số tài khoản không chính chủ được cung cấp (ACB: 0836813343 - VU NGỌC BAO NGHI; 43965947 - NGUYEN QUY VỊNH; 45848937 - NGUYEN THANH QUYNH HUONG), các đối tượng sẽ: Giả vờ chuyển tiền bằng app ngân hàng giả nếu người chơi trúng lớn; đưa lý do "lỗi mạng ngân hàng" khi tiền chưa về tài khoản và cuối cùng, chúng sẽ chặn Zalo hoặc cắt đứt mọi liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo ai là bị hại của vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự gặp điều tra viên Trần Thanh Thái, số điện thoại 0942.677.999 để được giải quyết.