Quái xế mang hung khí náo loạn trung tâm Quảng Ngãi về đêm 23/12/2025 12:14

(PLO)- Các nhóm quái xế tụ thành từng đoàn lạng lách, phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Thậm chí, nhiều nhóm còn mang theo hung khí nguy hiểm gây náo loạn đường phố ở Quảng Ngãi.

Vào đêm khuya, các tốp thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô trên các tuyến đường trung tâm Quảng Ngãi. Các nhóm này còn ngang nhiên vượt đèn đỏ, mang theo hung khí khiến người dân bất an.

Các nhóm quái xế tụ tập thành từng đoàn rồi phóng ào ào trên đường.

Vác hung khí chạy ngoài đường

Trên các tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi như Phạm Văn Đồng, Lê Trung Đình, Lê Lợi, sau 21 giờ thường xuất hiện các nhóm thanh niên chạy xe máy phóng nhanh, nẹt pô gây nguy hiểm.

Các nhóm từ vài người đến vài chục người liên tục lạng lách, đảo quanh các tuyến đường trong nhiều giờ đồng hồ.

Các quái xế phóng nhanh trên đường Lê Trung Đình tối 13-11.

Ghi nhận lúc 22 giờ 40 ngày 13-11 trên đường Lê Trung Đình, đoạn trước Tỉnh ủy Quảng Ngãi, có khoảng 20 thanh niên đi trên 9 xe máy với tốc độ rất nhanh.

Trong đó, nhiều người không đội nón bảo hiểm, chở ba, xe không biển số hoặc dùng khẩu trang che lại. Có bốn thanh niên chạy trên hai xe máy dẫn đầu còn mang theo hung khí là gậy và tuýp sắt dài khoảng 2 mét.

Nhóm này lạng lách rồi rẽ vào đường Phạm Văn Đồng, chạy qua quảng trường rồi mất dạng.

Chạy xe không biển số, vác theo gậy sắt chạy trên đường.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cả nhóm đảo ngược từ phía đường Phạm Văn Đồng, vượt đèn đỏ tại giao lộ với đường Nguyễn Nghiêm rồi quay lại đường Lê Trung Đình. Cứ thế, nhóm này đảo liên tục nhiều vòng với hung khí dài trên tay.

Một nhóm khác quần thảo ở khu vực quảng trường Phạm Văn Đồng, tay lăm lăm hung khí.

Tương tự, tối 17-11, các nhóm thanh niên tiếp tục di chuyển thành đoàn, gầm rú quanh nhiều tuyến đường ở phường Cẩm Thành.

Trong tối 7-12, nhóm thanh niên liên tục quần thảo khiến người đi đường khiếp sợ. Những người này che biển số, mang theo hung khí như chỉa, thùng bia để thị uy. Dù xe đặc chủng của lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhưng khi lực lượng rời đi, các nhóm này lại tiếp tục náo loạn.

Nỗi khiếp sợ của người dân

Một phụ nữ bán hàng trên đường Lê Trung Đình cho biết tối nào cũng có các nhóm thanh niên xuất hiện. Bà bày tỏ sự khó hiểu khi các nhóm này tụ tập đồng loạt với số lượng lớn, phóng xe, nẹt pô, vượt đèn đỏ và mang theo hung khí.

Người dân địa phương bày tỏ nỗi bất an trước vấn nạn này.

"Hầu như cứ tối là bọn này xuất hiện, đổ về đảo lên xuống liên tục khu vực này. Người dân sợ đến nỗi không dám ngước nhìn vì sợ bị chúng để ý. Nhóm này mang theo hung khí vô cùng nguy hiểm", bà này nói.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (phường Cẩm Thành) thường đi làm về muộn qua đường Phạm Văn Đồng, thường xuyên gặp các nhóm đua xe. Theo chị, các nhóm này đi đông, độ pô gầm rú gây khiếp sợ. "Phụ nữ tay lái yếu rất dễ giật mình, nguy hiểm. Chưa kể họ phóng nhanh, vượt đèn đỏ rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng", chị Nhi nói và mong cơ quan chức năng có biện pháp dứt khoát.

Nhóm thanh niên phóng nhanh, lạng lách trên đường Phạm Văn Đồng.

Anh Hồ Viết Tú (phường Nghĩa Lộ) cũng đề xuất công an thường xuyên tuần tra, xử lý. "Những thanh niên này rất trẻ, tụ tập náo loạn gây mất an ninh trật tự. Người dân rất mong cơ quan chức năng có biện pháp mạnh", anh Tú đề nghị.

Liên tục bắt các nhóm “báo thủ”

Trước thông tin phóng viên ghi nhận, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành thừa nhận có thực tế trên xảy ra vào ban đêm. Ông đã đề nghị lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát. Vừa qua, Công an phường phối hợp với Công an tỉnh đã bắt giữ một nhóm khoảng 20 thanh niên.

Một nhóm quái xế dùng khẩu trang che biển số xe, không đội nón bảo hiểm, mang theo hung khí.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng thường xuyên phối hợp mật phục, bắt giữ các nhóm quái xế. Giữa tháng 11, các đơn vị đã bắt giữ một nhóm khoảng 20 thanh niên liên quan đến các hành vi nêu trên.

Vào thời điểm sau 21 giờ, các nhóm quái xế thường xuất hiện, quần thảo trên nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, đơn vị liên tục tuần tra, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố. Công an tỉnh kiên quyết đấu tranh, không để tội phạm đường phố lộng hành, đặc biệt trong cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mới đây, công an phát hiện hai nhóm khoảng 20 người có hành vi khiêu khích, lạng lách, đánh võng. Thậm chí, các đối tượng dùng dao, rựa, tuýp sắt rượt đuổi nhau trên đường gây hoang mang dư luận.