Người đàn ông chặn đường, hành hung 3 bé trai 22/12/2025 17:38

(PLO)- Đoạn video ghi cảnh người đàn ông chặn ba bé trai đang đi trên một xe điện, xô ngã xe rồi hành hung giữa đường.

Ngày 22-12, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho hay Công an phường này đang xác minh, xử lý vụ việc trong đoạn video ghi cảnh một người đàn ông hành hung ba bé trai giữa đường đang lan truyền trên mạng.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông hành hung ba bé trai trên đường.

Video: Người đàn ông chặn đường, xô ngã xe, hành hung ba đứa trẻ.

Theo nội dung bài đăng, ba bé trai bị hành hung tại khu vực gần hồ điều hòa Ngọc Bảo Viên, phường Cẩm Thành đến mức bị thương tích, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Thông tin trong bài đăng cho rằng vụ việc xuất phát từ việc ba bé trai câu cá tại hồ điều hòa công cộng trên.

Hình ảnh người đàn ông chặn xe ba bé trai trên đường để hành hung.

Theo tìm hiểu, địa điểm xảy ra vụ hành hung xảy ra trên đường Trần Quang Khải, phường Cẩm Thành. Sự việc xảy ra lúc 13 giờ 30 ngày 21-12. Thời điểm trên, người đàn ông- được cho là ông Đ, dùng xe máy, đuổi theo chặn ba bé trai đang đi trên xe điện.

Sau khi đánh tới tấp, người đàn ông xô ngã xe rồi tiếp tục đuổi theo để hành hung ba bé trai.

Theo hình ảnh từ camera, ông này dừng xe giữa đường, tiếp cận, dùng cây đánh nhiều lần vào ba bé trai đang ngồi trên xe. Chưa dừng lại, ông này còn xô ngã xe khiến ba bé trai suýt té xuống đường rồi tiếp tục dùng hung khí tấn công ba cháu bé.