Nhậu say được người lạ cho đi nhờ ô tô, tỉnh dậy thấy ở Campuchia 21/12/2025 10:46

(PLO)- Nam thanh niên khai rằng sau khi nhậu say, trên đường về phòng trọ thanh niên được một người cho đi nhờ ô tô. Lúc tỉnh dậy, người này thấy đang ở trung tâm lừa đảo tại Campuchia.

Ngày 21-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ đưa một thanh niên bị lừa sang Campuchia trở về với gia đình an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 5-2024, AN (thường trú tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) vào TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) làm công nhân cho một công ty với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng.

AN cho biết bị đưa sang Campuchia khi được đi nhờ bằng xe ô tô. Ảnh: CA

Tối 13-11-2025, AN đi uống bia cùng một người làm chung công ty. Sau khi nhậu xong, AN đi bộ về phòng trọ thì gặp một người đàn ông ngồi trên ô tô. Người này ngỏ ý chở AN về giúp. Do đã say, AN đồng ý lên xe và ngủ quên.

Khi tỉnh dậy, AN hoảng loạn phát hiện mình đang ở trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Toàn bộ quá trình bị đưa sang biên giới như thế nào, AN không hề hay biết.

Tại đây, AN ban đầu bị ép làm phụ bếp, dọn dẹp khoảng hai tuần. Sau đó, AN bị chuyển sang làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến với mức lương được hứa hẹn 500 USD/tháng.

Do không đạt yêu cầu công việc, AN nhiều lần bị quản lý trung tâm nhốt vào phòng kín, đánh đập và dùng roi điện tra tấn. Làm việc được khoảng 9 ngày thì xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan. AN cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt trong phòng kín, không phân biệt ngày đêm.

Sau một thời gian, trung tâm lừa đảo này tiếp tục bán AN cùng những người bị nhốt cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar làm việc với giá khoảng 2.000 USD/người. Trước khi lên xe khách di chuyển, các nạn nhân bị đánh vào chân nhằm ngăn chặn việc bỏ trốn.

Khi xe khách chạy được khoảng 6 giờ, AN cùng những người bị bán đã phá cửa xe, trốn thoát và tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát Campuchia.

Sau đó, toàn bộ những người trên xe được đưa về trại giam tại Bavet, Campuchia. Đến ngày 17-12-2025, AN được bàn giao, trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu tại tỉnh Đồng Nai.