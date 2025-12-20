Vụ lô đất ảo ở Quảng Ngãi: Khổ chủ sẽ khởi kiện 20/12/2025 16:11

(PLO)- Ông Đặng Huy Dũng cho biết nếu các cơ quan tiếp tục im lặng, ông sẽ kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Liên quan đến vụ đấu giá trúng lô đất ảo ở tỉnh Quảng Ngãi, ngày 20-12, trao đổi với PV, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, chủ lô đất không có thực) cho hay đang tính đến phương án khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Ông Đặng Huy Dũng, chủ lô đất trúng đấu giá nhưng đất không có trên thực địa.

Theo ông Dũng, sau nhiều năm đi khiếu nại, đòi quyền lợi, mới nhất ngày 15-12, câu chuyện của ông được các Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Các đại biểu cho biết sẽ có ý kiến, trao đổi với các cơ quan, ban ngành và mời làm việc để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, ông vẫn không thấy các cơ quan có động thái nào.

Ông Dũng được UBND huyện Bình Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất ảo nêu trên.

"Tôi vẫn đang chờ câu trả lời và đợi hướng giải quyết của chính quyền. Nếu vẫn im lặng, tôi sẽ làm tới nơi tới chốn, tiếp tục đi kiện đến các cơ quan cao hơn. Bằng cách nào cũng phải kiện, tôi sẽ nhờ luật sư. Thế hệ này không được thì thế hệ khác phải được, vì lô đất đó tôi mua thật sự, đóng tiền giấy tờ đầy đủ”, ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cũng bày tỏ sự bức xúc vì sự việc đã kéo dài, các cơ quan thẩm quyền chuyển hồ sơ đi lòng vòng nhưng không có câu trả lời xác đáng cho người dân.

“Câu chuyện sai sót của ai tôi không biết. Tôi chỉ cần lấy lại được phần tài sản trên”, ông Dũng bức xúc.

Hiện trên thực địa chỉ còn lô đất số 18, lô số 19 của ông Dũng không có.

Như PLO đã đưa tin, năm 2007, ông Dũng trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19 thuộc KDC Cây Trắc, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (cũ), tỉnh Quảng Ngãi.

Đến năm 2008, ông được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất trên.

Đến 2018, khi ra làm nhà, ông Dũng mới tá hỏa phát hiện lô đất số 19 không có thực. Từ đó đến nay, ông Dũng đã liên tục đi gõ cửa các cơ quan công quyền để tìm hướng giải quyết vụ việc của mình nhưng đều vô vọng.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND xã Bình Sơn, đại diện Phòng Kinh tế xã này xác nhận qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, khu dân cư Cây Trắc thôn Nam Bình 2 không tồn tại lô đất số 19 như trong giấy chứng nhận.

Vì vậy, chính quyền địa phương cho rằng "chưa có cơ sở tham mưu hướng giải quyết theo quy định".

Kết luận buổi làm việc, UBND xã Bình Sơn cho rằng mặc dù ông Đặng Huy Dũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do lô đất không có trên thực địa nên xã "không đủ căn cứ để xem xét, giải quyết".

Ông Dũng tiếp tục khiếu nại, yêu cầu các cơ quan giải quyết vụ việc hy hữu của mình.