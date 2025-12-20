Hé lộ linh vật Ngựa Tết 2026 tại Quảng Ngãi 20/12/2025 17:06

Dù còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi), không khí Xuân đã lan tỏa khắp doanh trại.

Nổi bật giữa khuôn viên đơn vị là mô hình linh vật ngựa đang dần hoàn thiện, mang đến cảm giác rộn ràng, ấm áp rất riêng của người lính những ngày cuối năm.

Linh vật ngựa thành hình trong doanh trại

Những ngày gần đây, tranh thủ thời gian nghỉ, các chiến sĩ cùng nhau hoàn thiện từng công đoạn của cặp linh vật ngựa để đón năm mới Bính Ngọ. Từ dựng khung, trộn vữa, tạo hình đến sơn trang trí, bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng.

Sau giờ huấn luyện, các chiến tất bật hoàn thiện linh vật ngựa.

Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, đây không chỉ là hoạt động thi đua mà còn là dịp để phát huy óc sáng tạo, tình yêu đơn vị và niềm háo hức đón Xuân.

Mỗi đường nét trên linh vật đều được chăm chút kỹ lưỡng, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các công đoạn tạo hình được thực hiện tỉ mỉ.

Trung úy Nguyễn Ngọc Khánh, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, người trực tiếp chỉ huy tổ đắp mô hình cho biết để linh vật đạt yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ phải tìm hiểu kỹ từng chi tiết, từ dáng đứng, cơ bắp đến ánh nhìn.

Cặp linh vật ngựa hoàn chỉnh phần tạo hình, đang chờ được sơn.

“Đắp linh vật cũng như làm nghệ thuật. Người lính phải nhập tâm như một nghệ nhân, để mô hình vừa thể hiện được sự mạnh mẽ, vừa tạo cảm giác gần gũi, thân quen. Chúng tôi mong sản phẩm mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đơn vị trong những ngày Tết”, Trung úy Khánh chia sẻ.

2.000 chậu hoa đón Tết

Song song với việc đắp linh vật, những ngày này, khuôn viên Tiểu đoàn 1 được phủ kín sắc xanh của hoa Tết.

Hơn 2.000 chậu vạn thọ, hướng dương, cúc pha lê, mãn đình hồng, thược dược… được ươm trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, tính toán thời điểm để nở rộ đúng dịp Xuân về.

Chăm sóc hoa cúc tại trung đoàn 887.

Hạ sĩ Phạm Thành Đức Nguyện, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1 cho hay đây là năm đầu tiên anh tham gia công tác chuẩn bị Tết tại đơn vị.

“Mỗi chậu hoa đều được chăm sóc hằng ngày, từ tưới nước, bón phân đến bắt sâu. Nhìn hoa lớn lên từng ngày, chúng tôi cảm nhận rất rõ Tết đang đến gần”, hạ sĩ Nguyện nói.

Ngoài cúc, khuôn viên trung đoàn còn có nhiều loại hoa khác.

Thời điểm cuối năm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887 đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cao về huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tuy vậy, công tác chuẩn bị đón Tết vẫn được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

2.000 chậu hoa các loại được các chiến sĩ trồng, chăm sóc kỹ lưỡng.

Theo Thiếu tá Huỳnh Đức Công, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 887, việc đắp mô hình linh vật và trồng hoa Tết không chỉ phục vụ Hội thi mô hình tiểu cảnh, linh vật và trồng hoa đón Tết cổ truyền trong lực lượng vũ trang tỉnh, mà còn góp phần xây dựng môi trường doanh trại “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.