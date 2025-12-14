Độc lạ con trâu có cặp sừng cong ôm mặt ở Đà Nẵng 14/12/2025 13:46

Tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng, một con trâu có cặp sừng cong tròn ôm trọn khuôn mặt, hình dáng hiếm gặp đang được một hộ gia đình nuôi. Đây là con trâu có cặp sừng độc nhất chưa từng thấy tại địa phương.

Con trâu với cặp sừng độc lạ.

Chủ nhân của con trâu đặc biệt này là ông Võ Trương (67 tuổi). Theo ghi nhận, khác hẳn với những con trâu thông thường, cặp sừng của con trâu cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía trước rồi khép lại, tạo thành hình tròn cân đối ôm sát khuôn mặt. Khi nhìn ngang, cặp sừng giống như một chiếc vòng cổ khổng lồ bao quanh phần đầu con trâu.

Hai sừng cong xuống, ôm lấy phần đầu tạo thành hình chiếc vòng.

Bà Võ Thị Nhiên, người trực tiếp chăm sóc con trâu, cho biết gia đình nuôi con trâu này từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Ngay từ lúc bắt đầu mọc sừng, sừng trâu đã có dấu hiệu cong dần và theo thời gian tự uốn thành hình tròn như hiện tại. “Sừng trâu hoàn toàn phát triển tự nhiên, gia đình không hề can thiệp hay uốn nắn”, bà Nhiên nói.

Con trâu được gia đình ông Trương nuôi đã nhiều năm qua.

Con trâu được nuôi chung với ba con trâu khác trong gia đình, tuy nhiên những con còn lại đều có cặp sừng phát triển bình thường. Riêng con trâu này có cặp sừng đặc biệt, khiến cả gia đình và người dân địa phương đều bất ngờ.

Khác với các con trâu nuôi cùng, con trâu có cặp sừng cong độc lạ.

Theo một số người dân sống tại thôn Trung Chánh, họ chưa từng thấy con trâu nào có cặp sừng phát triển theo hình dạng như vậy. Nhiều người khi tận mắt chứng kiến đều cho rằng cặp sừng vừa lạ, vừa đẹp, tạo nên dáng vẻ rất khác biệt cho con trâu.

"Con trâu khá nổi tiếng tại địa phương do sở hữu cặp sừng hình dáng độc đáo", bà Nhẫn (thôn Trung Chánh) chia sẻ.

Nhìn từ bên hông, cặp sừng uốn cong như chiếc vòng đeo đầu.

Hiện con trâu vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường và không có dấu hiệu bất lợi do hình dạng sừng đặc biệt này. Người dân địa phương xem đây là một trường hợp hiếm gặp trong chăn nuôi trâu bò tại khu vực.