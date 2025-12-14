Vẻ đẹp ma mị của tượng rồng khổng lồ ở Huế giờ ra sao?

(PLO)- Dù đã được chỉnh trang khang trang, nhưng vẻ đẹp ma mị của tượng rồng giữa lòng hồ Thủy Tiên, TP Huế vẫn giữ được sức hút riêng biệt, khiến du khách tò mò tìm đến.
Nằm ẩn mình dưới đồi thông Thiên An, hồ Thủy Tiên từng bị bỏ hoang suốt nhiều năm dài, mang vẻ u tịch, ma mị đến mức báo chí nước ngoài ví von như một bối cảnh phim kinh dị đời thực.
Năm qua, sau nỗ lực chỉnh trang của chính quyền TP Huế, nơi này trở thành một công viên sinh thái, quá khứ bí ẩn và hiện tại thanh bình giao hòa một cách kỳ lạ.
Dù cảnh quan đã thay đổi, hình tượng con rồng khổng lồ phủ bóng rêu phong vẫn sừng sững giữa hồ. Vẻ ma mị, huyền bí vẫn gây tò mò cho du khách.
Không gian bên trong càng trở nên ấn tượng hơn với những bức tranh Graffiti (tranh phun sơn) đầy màu sắc được vẽ lên những mảng tường cũ kỹ, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nghệ thuật đường phố và nét rêu phong.
Nhiều tác phẩm điêu khắc ấn tượng được tạo ra từ các trại sáng tác quốc tế trong khuôn khổ Festival Huế được trưng bày tại công viên hồ Thủy Tiên.
Ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác chỉnh trang giai đoạn 1.
Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu phương án giai đoạn 2, dự kiến bổ sung các khu cắm trại, dã ngoại nhằm khai thác hài hòa yếu tố tự nhiên, đưa hồ Thủy Tiên thực sự trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái phía Tây nam thành phố.