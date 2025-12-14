Vẻ đẹp ma mị của tượng rồng khổng lồ ở Huế giờ ra sao? 14/12/2025 13:37

(PLO)- Dù đã được chỉnh trang khang trang, nhưng vẻ đẹp ma mị của tượng rồng giữa lòng hồ Thủy Tiên, TP Huế vẫn giữ được sức hút riêng biệt, khiến du khách tò mò tìm đến.

Nằm ẩn mình dưới đồi thông Thiên An, hồ Thủy Tiên từng bị bỏ hoang suốt nhiều năm dài, mang vẻ u tịch, ma mị đến mức báo chí nước ngoài ví von như một bối cảnh phim kinh dị đời thực.

Năm qua, sau nỗ lực chỉnh trang của chính quyền TP Huế, nơi này trở thành một công viên sinh thái, quá khứ bí ẩn và hiện tại thanh bình giao hòa một cách kỳ lạ.

Cách trung tâm TP Huế khoảng 8 km, Khu du lịch hồ Thủy Tiên được khởi công cách đây 1/4 thế kỷ với kỳ vọng trở thành khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất Cố đô trên diện tích gần 50 ha.

Tuy nhiên, do hoạt động kém hiệu quả, dự án bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành một phế tích đầy ma mị. Đặc biệt, năm 2016, tờ tin tức ở Mỹ từng liệt kê nơi đây vào danh sách những công viên nước bỏ hoang rùng rợn bậc nhất thế giới, thu hút sự tò mò của du khách quốc tế. Điều đó khiến công viên này đóng cửa nhưng nhiều du khách vẫn tìm cách để vào bên trong tham quan.

Trước tình trạng hoang phế, lãng phí tài nguyên, chính quyền TP Huế đã quyết định thu hồi và giao Trung tâm Công viên cây xanh làm chủ đầu tư dự án chỉnh trang với kinh phí giai đoạn 1 khoảng 20 tỉ đồng.

Đến nay, diện mạo của hồ Thủy Tiên đã thay đổi hoàn toàn. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống đường dạo bộ lát đá granite dài gần 2 km chạy vòng quanh hồ, phục vụ nhu cầu tản bộ và đạp xe rèn luyện sức khỏe của người dân.

Con đường u tối, cỏ mọc um tùm năm xưa nay đã trở thành lối đi thơ mộng, uốn lượn dưới chân đồi thông Thiên An. Tuyến đường này hiện đã được trang bị đầy đủ hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng trang trí, đảm bảo an toàn cho du khách.

Dù cảnh quan đã thay đổi, hình tượng con rồng khổng lồ phủ bóng rêu phong vẫn sừng sững giữa hồ. Vẻ ma mị, huyền bí vẫn gây tò mò cho du khách.

Công viên hồ Thủy Tiên giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới bình yên và lãng mạn. Nơi đây mở cửa miễn phí, trở thành công viên công cộng phục vụ đại chúng thay vì là một điểm đến "chui" như trước kia

Vào những ngày cuối tuần, rất đông bạn trẻ và du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm không gian độc đáo và bí ẩn. Đây hiện là một trong những điểm check-in được yêu thích nhất tại Huế.

Lối đi xoắn ốc bên trong công trình giờ đây chỉ còn là những mảng tường bong tróc, ẩm thấp. Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, không gian bên trong vẫn gợi lên cảm giác ớn lạnh và huyền bí đến lạ thường.

Không gian bên trong càng trở nên ấn tượng hơn với những bức tranh Graffiti (tranh phun sơn) đầy màu sắc được vẽ lên những mảng tường cũ kỹ, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nghệ thuật đường phố và nét rêu phong.

Hệ thống ghế ngồi được bố trí rải rác trong khuôn viên, dưới những tán thông xanh mát để du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh hồ yên ả.

﻿ ﻿ Nhiều tác phẩm điêu khắc ấn tượng được tạo ra từ các trại sáng tác quốc tế trong khuôn khổ Festival Huế được trưng bày tại công viên hồ Thủy Tiên.

Từ một phế tích nổi tiếng "bất đắc dĩ" trên báo chí quốc tế, sau khi được chỉnh trang, hồ Thủy Tiên đã thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn để người dân và du khách tìm về thư giãn.