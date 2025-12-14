Hơn 2.000 người tham dự triển lãm 'Khởi sắc khai hoa' ở TP.HCM 14/12/2025 11:29

(PLO)- Triển lãm “Khởi sắc khai hoa” ở TP.HCM quy tụ hơn 100 tác phẩm hoa Ikebana do cộng đồng những người thực hành Sogetsu thực hiện, thu hút hàng ngàn người tham dự.

Từ ngày 12 đến 14-12, Whenstill Workshop đã tổ chức triển lãm nghệ thuật Sogetsu Ikebana mang tên “Awakening – Khởi sắc khai hoa” (phường Bến Nghé, TP.HCM).

Chị Mia Phạm (trái), một trong các nghệ nhân tham gia triển lãm đang giới thiệu tác phẩm của mình. Ảnh: LÊ ÁNH

Triển lãm quy tụ hơn 100 tác phẩm hoa Ikebana do cộng đồng những người thực hành Sogetsu thực hiện, mang đến góc nhìn đa dạng về nghệ thuật cắm hoa đương đại Nhật Bản.

Với chủ đề “Awakening”, các tác phẩm khai thác khoảnh khắc chuyển mình của hình – chất – ý, tạo nên những biểu đạt sáng tạo mới mẻ.

Mỗi sắp đặt là một lát cắt cảm xúc, phản chiếu sự tỉnh thức trong sáng tạo và đối thoại giữa con người với thiên nhiên.

Ông Nixon Trần - nghệ nhân Sogetsu Ikebana đang hướng dẫn cắm hoa cho khách đến tham dự triển lãm. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo nghệ nhân Nixon Trần, nhà sáng lập Sogetsu Saigon Whenstill Study Group, triển lãm là không gian để các nghệ sĩ thể hiện tinh thần Sogetsu - tôn trọng kỹ thuật nhưng không giới hạn sáng tạo, qua đó hình thành ngôn ngữ nghệ thuật riêng của từng cá nhân.

Khách tham quan có dịp trải nghiệm nhiều phong cách sắp đặt, từ các tác phẩm tối giản, giàu khoảng thở đến những sắp đặt quy mô lớn, tạo ấn tượng thị giác mạnh.

Đông đảo khách tham dự triển lãm “Khởi sắc khai hoa” ở TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH



Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn tổ chức trình diễn Ikebana và các workshop hằng ngày, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa nghệ sĩ, người yêu hoa và cộng đồng yêu nghệ thuật.

Triển lãm đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan trong và ngoài nước.