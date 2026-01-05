Người dân phản ánh chậm thông báo gia hạn bảo hiểm y tế, BHXH TP.HCM nói gì? 05/01/2026 16:14

(PLO)- Người dân xã Bình Khánh phản ánh chưa nhận thông báo mua, gia hạn BHYT khi thẻ đã hết hạn. BHXH TP.HCM thông tin quy trình và khuyến nghị người dân chủ động liên hệ địa phương.

Phản ánh với PLO, người dân xã Bình Khánh (TP.HCM) cho biết đến cuối tháng 12, một số hộ cận nghèo vẫn chưa nhận được thông báo mua hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho năm mới.

Cụ thể, tính đến ngày 28-12, có hộ cho hay thẻ BHYT đã hết hạn nhưng địa phương chưa có hướng dẫn, thông báo cụ thể, khiến người dân gặp khó khăn khi đi khám, chữa bệnh, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với PLO về vấn đề này, đại diện BHXH TP.HCM cho biết, về nguyên tắc, việc cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ (theo nghị quyết 75 của HĐND TP.HCM về quy định hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho 7 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo (trong 36 tháng), trẻ em, và một số nhóm khác, nhằm tăng cường an sinh xã hội và tiếp cận y tế cho người dân) được thực hiện trên cơ sở danh sách do UBND xã, phường lập và chuyển sang cơ quan bảo hiểm xã hội để rà soát, cấp thẻ.

Nhân viên phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hết hạn cho bệnh nhân. Ảnh: DI LINH

Cụ thể, UBND xã, phường có trách nhiệm lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra. Trường hợp người dân vẫn còn thẻ BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng thì tiếp tục dùng đến khi hết hạn, sau đó mới được cấp thẻ BHYT theo diện ngân sách hỗ trợ.

Do đó, người dân thuộc các nhóm đối tượng này cần chủ động liên hệ UBND xã, phường để được hướng dẫn thủ tục.

Đối với những trường hợp không thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT thông qua ứng dụng VssID hoặc Cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội.

Khi thẻ sắp hết hạn, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc các tổ chức dịch vụ thu để mua, gia hạn thẻ, tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Đại diện BHXH TP.HCM cũng cho rằng việc người dân chờ thông báo mà không chủ động kiểm tra thời hạn thẻ có thể dẫn đến bị gián đoạn quyền lợi.

Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc chưa rõ mình thuộc diện hỗ trợ nào, người dân nên trực tiếp liên hệ UBND xã, phường hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.