TP.HCM theo dõi sát nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết 2026 20/12/2025 14:48

(PLO)- TP.HCM yêu cầu theo dõi sát nợ lương, nợ bảo hiểm, quan hệ lao động; tăng cường chăm lo Tết cho công nhân, hạn chế tranh chấp, điểm nóng cuối năm.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ và ý kiến các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về tăng cường giám sát, nắm bắt sát diễn biến lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết.

Trọng tâm là theo dõi tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương và kịp thời nhận diện nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Theo chỉ đạo, Bảo hiểm xã hội TP.HCM được giao rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội theo định kỳ hằng tháng; riêng giai đoạn cận Tết, tần suất báo cáo được tăng lên hai tuần/ 1 lần.

Kết quả rà soát phải được gửi đến Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và UBND các phường, xã, đặc khu để phối hợp theo dõi, xử lý theo địa bàn.

Cùng với đó, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình nợ lương, khó khăn của doanh nghiệp, qua đó dự báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà đến sinh viên dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định rõ đầu mối liên hệ khi xảy ra vụ việc.

Đối với các vụ việc phát sinh tại khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM chịu trách nhiệm chủ trì xử lý; các lực lượng liên quan như công an và UBND phường, xã, đặc khu chủ động phối hợp, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Thường trực Thành ủy để tổ chức họp chuyên đề về quan hệ lao động cuối năm.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường tổ chức các đoàn đi cơ sở, trực tiếp nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn, hạn chế phát sinh tranh chấp và chủ động lập danh sách trường hợp khó khăn để đề xuất hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường hoạt động chăm lo Tết, nhất là với người lao động không có điều kiện về quê. Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình chăm lo theo kế hoạch, chủ động bố trí nguồn lực xử lý tình huống phát sinh và nghiên cứu biện pháp hỗ trợ công nhân lao động khó khăn chưa là công đoàn viên.