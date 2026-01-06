TP.HCM: Tìm việc làm cho hơn 2.700 người bị mất việc do Công ty Panko Vina dừng hoạt động 06/01/2026 12:35

(PLO)- Sau thông báo ngừng hoạt động của Công ty Panko Vina, TP.HCM phối hợp đơn vị kết nối việc làm, chăm lo quyền lợi cho hơn 2.700 người lao động.

Thông tin với PLO ngày 6-1, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết sau khi Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 1-2-2026, LĐLĐ TP.HCM và Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM đã kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.268 lao động.

Cụ thể, các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Motomotion Việt Nam (2.148 người), Công ty TNHH New Wide Việt Nam (500 người), Công ty TNHH Da Nu Sài Gòn (500 người) và Công ty TNHH Diamond Việt Nam (500 người) được tạo điều kiện tuyển dụng trực tiếp tại Công ty TNHH Panko Vina.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM đã hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng phương án chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, chiều 31-12-2025, công đoàn cơ sở chi 450.000 đồng/đoàn viên quà Tết Dương lịch. Riêng quà Tết Nguyên đán, công đoàn đã triển khai đấu thầu mua quà với trị giá mỗi phần khoảng 400.000 đồng.

Trước đó, ngày 23-12-2025, Công ty TNHH Panko Vina ban hành thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 1-2-2026, với lý do gặp khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 và chịu tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ, khiến doanh nghiệp không tìm được đơn hàng.

Ngày 24-12-2025, tập thể người lao động đã gửi đơn kiến nghị đến Ban giám đốc công ty với sáu nội dung liên quan đến tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ khi chấm dứt hoạt động.

Công nhân của Panko Vina đã ngừng việc để đòi quyền lợi, nhưng sau khi được vận động đã quay lại làm việc. Ảnh: LT

Sau khi lấy ý kiến người lao động, công đoàn cơ sở thống nhất gửi đơn kiến nghị lần 2 vào ngày 29-12-2025, trong đó còn ba nội dung chính gồm: Chi trả lương tháng 13; thời điểm chi trả lương tháng 11, 12 và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; chi trả đầy đủ chế độ thai sản cho người lao động.

Cùng ngày 29-12-2025, công nhân đã ngừng việc tập thể và yêu cầu công ty thông báo phương án giải quyết các chế độ, chính sách.

Trước tình hình trên, vào lúc 14 giờ cùng ngày, đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, LĐLĐ TP.HCM, UBND phường Bến Cát, Công đoàn phường, Công an phường và Công an đồn KCN Mỹ Phước đã làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Panko Vina.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp cam kết tiếp tục sản xuất đến hết ngày 31-1-2026; đồng thời đề nghị người lao động hỗ trợ làm việc đến hết ngày 15-1-2026 để kịp giao hàng. Lương tháng 1-2026 được tính đến hết ngày 31-1-2026, kể cả trường hợp người lao động không làm việc đủ đến thời điểm này.

Về phép năm, công ty cam kết thanh toán đầy đủ số ngày phép còn tồn cho người lao động; trường hợp đã sử dụng vượt phép thì không khấu trừ lương. Lương tháng 13 được chi trả cho toàn bộ người lao động, bao gồm cả lao động đang nghỉ thai sản.

Đối với trợ cấp thôi việc, doanh nghiệp sẽ thanh toán đầy đủ cho người lao động làm việc trước ngày 1-1-2009, người thử việc từ 1 tháng trở lên và lao động trong thời gian nghỉ thai sản.

Công ty cũng tiếp tục đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai để đảm bảo điều kiện hưởng chế độ thai sản, đồng thời bố trí nhân sự hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm và phúc lợi.

Về thời gian chi trả, doanh nghiệp cho biết sẽ trả lương tháng 12 vào ngày 10-1-2026, sau khi thống nhất kế hoạch tài chính với công ty mẹ.

Tuy nhiên, sáng 31-12-2025, sau khi người lao động nhận được nội dung thông báo, một bộ phận công nhân tại xưởng 1 (khoảng 1.100 người) không đồng ý và di chuyển sang xưởng 5 (khoảng 1.100 người), vận động công nhân không làm việc và ra ngoài xưởng.

Người lao động yêu cầu công ty chi trả lương và các khoản liên quan trước ngày 10-1-2026, do lo ngại sau ngày 15-1-2026 doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động và không biết liên hệ ai để giải quyết quyền lợi.

Sau khi trao đổi, doanh nghiệp thống nhất cho công nhân ra về và tính lương ngày 31-12-2025. Công ty cho công nhân nghỉ từ ngày 2 đến 3-1-2026 và nghỉ trừ vào phép năm; yêu cầu công nhân đi làm trở lại bình thường từ ngày 5-1-2026.

Trường hợp người lao động không đi làm hoặc có mặt nhưng không làm việc, công ty sẽ không tính lương và chỉ chi trả lương tháng 1 cho những ngày làm việc thực tế.