Hơn 2.700 công nhân Công ty Panko Vina được hưởng lương tháng 13 30/12/2025 14:04

(PLO)- Sau khi lãnh đạo Công ty may mặc Panko Vina xin ý kiến công ty mẹ tại Hàn Quốc, đã thống nhất chi trả lương tháng 13 theo kiến nghị của hơn 2.700 công nhân.

Ngày 30-12, công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) đã thông báo sẽ chi trả lương tháng 13 cho hơn 2.700 công nhân mất việc do công ty này ngừng hoạt động.

Hơn 2.700 công nhân của Panko Vina sẽ được hưởng lương tháng 13 khi công ty này ngừng hoạt động. Ảnh: LT

Đây là động thái rất nhanh của Panko Vina sau cuộc họp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị liên quan, để giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi doanh nghiệp này thông báo chấm dứt hoạt động vào chiều 29-12.

Trước đó, vào chiều 29-12 đại diện công đoàn cơ sở đã kiến nghị Panko Vina chi trả lương tháng 13, lương tháng 1-2026 và các chế độ bảo hiểm cho người lao động khi doanh nghiệp này ngừng hoạt động.

Tại cuộc họp này, đại diện ban lãnh đạo Panko Vina cho biết đã trình phương án chi trả lương tháng 13 lên công ty mẹ tại Hàn Quốc; kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản vào sáng 30-12. Trường hợp được phê duyệt, tiền lương tháng 13 sẽ được chi trả trong tháng 1-2026.

Đối với lương tháng 1-2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15-1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31-1 theo mức lương tối thiểu vùng mới, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5-2-2026.

Doanh nghiệp này cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31-1-2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.

Theo ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, hiện đã có bảy doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, vượt số lao động hiện có của doanh nghiệp.

Ông Phong cho biết thêm: “Chúng tôi đã đề nghị Panko Vina tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại nhà máy, nhằm đảm bảo người lao động sớm có việc làm mới, không bị gián đoạn thu nhập”.