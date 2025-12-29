Hơn 2.700 công nhân Panko Vina mất việc được 7 công ty tuyển dụng ngay 29/12/2025 19:24

(PLO)- Đã có ít nhất 7 công ty lớn cam kết tuyển dụng công nhân bị mất việc tại Panko Vina.

Chiều 29-12, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cùng với Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị liên quan đã làm việc với Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) để giải quyết các vấn đề phát sinh sau khi doanh nghiệp này thông báo chấm dứt hoạt động.

Sáng 29-12, công nhân của Panko Vina đã ngừng việc để đòi quyền lợi, nhưng sau khi được vận động đã quay lại làm việc. Ảnh: LT

Theo báo cáo của Panko Vina, sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP.Đà Nẵng. Nhà máy tại KCN Mỹ Phước sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-2-2026.

Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện trong số này có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ thai sản và 55 người nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Cam kết chi trả đầy đủ chế độ

Tại buổi làm việc, đại diện công đoàn cơ sở đã kiến nghị doanh nghiệp làm rõ việc chi trả lương tháng 13, lương tháng 1-2026 và các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Đại diện ban lãnh đạo Panko Vina cho biết đã trình phương án chi trả lương tháng 13 lên công ty mẹ tại Hàn Quốc; kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản vào sáng 30-12. Trường hợp được phê duyệt, tiền lương tháng 13 sẽ được chi trả trong tháng 1-2026.

Đối với lương tháng 1-2026, dù người lao động chỉ làm việc đến ngày 15-1 để hoàn tất đơn hàng, công ty cam kết trả đủ lương đến hết ngày 31-1 theo mức lương tối thiểu vùng mới, thời hạn chi trả chậm nhất là ngày 5-2-2026.

Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ và tiếp tục bố trí nhân sự sau ngày 31-1-2026 để hoàn tất việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, ra quyết định nghỉ việc cho người lao động.

7 công ty cam kết tiếp nhận công nhân của Panko Vina

Theo ông Trương Văn Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, hiện đã có 7 doanh nghiệp lân cận đăng ký tiếp nhận lao động từ Panko Vina, với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 3.768 vị trí, vượt số lao động hiện có của doanh nghiệp.

Ông Phong cho biết thêm: “Chúng tôi đã đề nghị Panko Vina tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp tại nhà máy, nhằm đảm bảo người lao động sớm có việc làm mới, không bị gián đoạn thu nhập”.

Cũng theo ông Phong, vì tình thế bất khả kháng nên doanh nghiệp mới có quyết định dừng hoạt động. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần chủ động và phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng để làm sao giải quyết tốt nhất chế độ chính sách cho người lao động.

Đối với lao động nữ, công ty khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ chế độ thai sản theo quy định. Đồng thời, sau thời điểm chấm dứt dự án, doanh nghiệp vẫn bố trí nhân sự ở lại để giải quyết dứt điểm các thủ tục, quyền lợi liên quan đến người lao động.