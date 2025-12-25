TP.HCM: Hơn 2.600 công nhân mất việc do công ty ngừng hoạt động 25/12/2025 11:47

(PLO)- Công ty chuyên về may mặc vốn đầu tư Hàn Quốc thông báo sẽ ngừng hoạt động, kết thúc hoạt động sản xuất từ ngày 1-2-2026 vì thiếu đơn hàng kéo dài.

Ngày 25-12, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết đã nắm thông tin, báo cáo nhanh vụ Công ty TNHH Panko Vina (vốn FDI Hàn Quốc) tại KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM thông báo ngưng hoạt động.

Hơn 2.600 công nhân phải nghỉ việc vì công ty không thể tiếp tục sản xuất. Ảnh: LÊ ÁNH

Công ty Panko Vina hoạt động trong lĩnh vực dệt, nhuộm, may mặc, có 2.640 công nhân.

Nguyên nhân công ty này ngưng hoạt động là do khó khăn kéo dài sau dịch COVID-19 và không tìm được đơn hàng, doanh nghiệp quyết định kết thúc sản xuất kinh doanh từ ngày 1-2-2026 (14 tháng Chạp).

Đồng thời, công ty này còn có một nhà máy ở Quảng Nam nên trong hoàn cảnh khó khăn muốn tập trung sản xuất ở một nơi.

Theo thông báo, công ty này sẽ trả lương cho người lao động đến hết ngày 31-1-2026, dù thời gian làm việc chỉ đến 15-1-2026.

Đồng thời, công ty cũng sẽ chi trả đầy đủ trợ cấp thôi việc, phép năm theo quy định và hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người.

Sự việc này gây chú ý khi công ty này khá nổi tiếng tại địa phương, đã hoạt động khoảng 23 năm và có quy mô công nhân khá lớn. Thời điểm công ty ngưng sản xuất, kinh doanh vào cuối năm khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đang phối hợp theo dõi, đảm bảo quyền lợi người lao động và an ninh trật tự. Đến nay, chưa ghi nhận tình trạng nợ lương hay bảo hiểm xã hội.