Tuổi trẻ TP.HCM lan tỏa khát vọng cống hiến 07/01/2026 21:57

(PLO)- Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên TP.HCM vinh danh những gương tiêu biểu, nhằm lan tỏa tinh thần học tập và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố.

Tối 7-1, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2026); tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu trong học sinh, sinh viên TP.HCM năm 2025.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM trao bằng khen đến “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết việc tuyên dương các gương học sinh, sinh viên tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành phố đối với thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Việt Long kỳ vọng học sinh, sinh viên TP.HCM tiếp tục rèn luyện toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, bồi đắp tâm hồn giàu cảm xúc, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên nhằm hình thành hình mẫu công dân Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ cần giữ vững nhịp học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng tri thức và tính ứng dụng của các đề tài để tự tin hội nhập, vừa phát triển bản thân, vừa đóng góp cho xã hội.

Ông Nguyễn Việt Long đề nghị Thành Đoàn TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tiếp tục phát triển thực chất các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, qua đó tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Lãnh đạo thành phố trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Ảnh: HẢI NHI

Cũng tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho biết kỷ niệm năm nay càng có ý nghĩa khi học sinh, sinh viên TP.HCM mới, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng nhau tiếp nối truyền thống, nỗ lực học tập và rèn luyện, chung tay xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Anh Nguyễn Đăng Khoa kêu gọi đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; lan tỏa tinh thần “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, cùng tuổi trẻ Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương 30 gương Giải thưởng Sao Tháng Giêng, 830 gương đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành và gương đạt danh hiệu cấp Trung ương. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” đạt 22 tập thể cấp Thành phố và 22 tập thể cấp Trung ương.

Ở khối học sinh, Ban tổ chức cũng vinh danh 89 gương đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt" và 30 gương đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương.

Chiều cùng ngày, 2.000 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia chương trình đồng diễn “Sinh viên TP.HCM - Khát vọng vươn mình” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

﻿ ﻿ Màn đồng diễn của 2.000 sinh viên. Ảnh: BTC

Chương trình nhằm chào mừng 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.