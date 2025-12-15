23 tuổi trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất trúng tuyển Trường Đại học Luật TP.HCM 15/12/2025 11:52

(PLO)- Năm 2025, Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển được 59 nghiên cứu sinh trên tổng số 60 chỉ tiêu qua hai đợt tuyển sinh, trong đó người trẻ nhất mới 23 tuổi.

Trường Đại học Luật TP.HCM (Ulaw) vừa long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025–2026 cho hệ đào tạo sau đại học, chào đón các tân nghiên cứu sinh (NCS) và tân học viên cao học.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học mới diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trường Đại học Luật TP.HCM được giao nhiệm vụ lớn, hướng tới trở thành cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của quốc gia.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Để thực hiện mục tiêu này, trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, từ tiến sĩ đến phó giáo sư, giáo sư, đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại.

Công tác đào tạo tiến sĩ được định hướng cho hai nhóm đối tượng, đi kèm với cơ chế hỗ trợ chi phí nghiên cứu ngay tại trường. Chương trình đào tạo được thiết kế gắn với định hướng nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và khả năng ứng dụng các kỹ năng mới, trong đó có kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp lý.

“Nhà trường kỳ vọng học viên được trang bị tư duy pháp lý hiện đại, khả năng phân tích, xử lý tình huống chính xác, cùng tinh thần tự học, tự nghiên cứu và thích ứng với xu thế toàn cầu hóa” – TS Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

Theo thống kê, năm 2025, trường tuyển được 59 NCS, trong đó người trẻ nhất mới 23 tuổi. (Hình minh họa).

Thông tin về công tác tuyển sinh, PGS.TS Trịnh Quốc Trung, Trưởng Phòng đào tạo sau đại học, cho biết năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học của trường đạt kế hoạch đề ra. Riêng chương trình tiến sĩ, trường tuyển được 59 NCS trên tổng số 60 chỉ tiêu qua hai đợt tuyển sinh, gần như hoàn thành 100% kế hoạch. Chất lượng đầu vào ngày càng được nâng cao, phản ánh niềm tin của xã hội đối với chương trình đào tạo sau đại học của trường.

Cơ cấu NCS đa dạng về độ tuổi, giới tính và xuất thân học thuật. Trong đó người trẻ nhất mới 23 tuổi, là Bùi Nguyễn Phương Anh - ngành Luật Quốc tế

Theo lãnh đạo nhà trường, luận văn và luận án là nội dung học thuật trọng tâm, phản ánh năng lực nghiên cứu độc lập của học viên và NCS. Tại lễ khai giảng, GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng, đã chia sẻ kinh nghiệm viết luận văn, luận án. Trong đó, ông cho rằng quá trình thực hiện luận án có thể chia thành hai giai đoạn chính: Chuẩn bị, tập trung tích lũy kiến thức và đọc sâu rộng các công trình khoa học trong 2–3 năm đầu và giai đoạn viết luận án, chủ yếu vào năm cuối.

GS Đỗ Văn Đại lưu ý người học có thể sử dụng AI để hỗ trợ tóm lược, hệ thống hóa nội dung nhưng cần trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu. Quan trọng nhất là khả năng nhận diện đúng vấn đề pháp lý và bảo đảm tính logic, nhất quán của toàn bộ luận án.

Các cán bộ quản lý, thầy cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu. Ảnh: NTCC

Chia sẻ thêm về việc sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu sau đại học, NCS.ThS Lý Thành Nhân, giảng viên Khoa luật thương mại, cho rằng AI chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ khi người nghiên cứu gặp khó khăn. Các công cụ này giúp quản lý, tái sử dụng và trình bày tài liệu phù hợp với từng sản phẩm học thuật, không thể thay thế tư duy nghiên cứu độc lập của người học.

Đại diện các tân NCS và học viên, NCS Nguyễn Thị Lam Phương cho rằng Trường ĐH Luật TP.HCM không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường hình thành tư duy pháp lý, năng lực nghiên cứu khoa học và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp.