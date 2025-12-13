Nữ giáo sư duy nhất ngành công nghệ thông tin 2025: 40 tuổi là phó giáo sư 13/12/2025 13:41

(PLO)- Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, là nữ giáo sư công nghệ thông tin duy nhất được công nhận năm 2025.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, 50 tuổi, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, là một trong hai người của ngành công nghệ thông tin được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025.

Tân nữ giáo sư ngành công nghệ thông tin đã có một hành trình nghiên cứu và đào tạo kéo dài gần 3 thập kỷ, với nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực tính toán tiến hoá, tối ưu hóa và các thuật toán thông minh.

Gần 30 năm nghiên cứu khoa học

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình sinh năm 1975 tại tỉnh Bình Định cũ. Được cấp bằng đại học ngành Tin học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1997, bà bắt đầu sự nghiệp tại chính ngôi trường này từ tháng 10-1998, giữ vị trí giảng viên khoa Công nghệ thông tin.

Từ năm 2010 đến tháng 2-2014, bà tiếp tục giảng dạy tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông của trường.

Trong giai đoạn 2014-2021, bà đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò, từ giảng viên, trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa, đến Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Từ tháng 11-2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, duy trì chức vụ này cho đến nay.

Trong suốt quá trình công tác, bà Bình chưa từng gián đoạn hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, được lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét là "gương mặt tiêu biểu của trí tuệ, bản lĩnh và sự bền bỉ của người phụ nữ trong khoa học".

Ảnh: NTCC

Bà Bình được cấp bằng thạc sĩ công nghệ thông tin năm 2000, bằng tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính năm 2011, đều tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đầu năm 2015, bà được công nhận chức danh phó giáo sư ngành công nghệ thông tin, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình.

Bà Bình sử dụng thành thạo tiếng Anh và đã tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh một số học phần tại chương trình Global ICT của Đại học Bách khoa Hà Nội trong giai đoạn 2016-2021. Cạnh đó, bà còn sở hữu chứng chỉ tiếng Nhật do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản và Tổ chức Giáo dục quốc tế của Nhật Bản cấp năm 2002.

Trong 3 năm học trở lại đây (2022-2025), tổng số giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp của Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông lên tới gần 400 giờ. Bà Bình tự đánh giá khối lượng giảng dạy hàng năm của mình luôn đạt và vượt so với định mức của Đại học Bách khoa Hà Nội. Các giờ dạy của bà được sinh viên đánh giá tốt.

Dù trên cương vị nào, bà Bình khẳng định luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm học. Bà được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (11 lần), Chiến sỹ thi đua cấp Bộ GD&ĐT (2 lần), Bằng khen của Bộ GD&ĐT (3 lần), khen thưởng giảng viên tiêu biểu của Bộ GD&ĐT...

Nữ giáo sư công nghệ thông tin năm 2025

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình đã hướng dẫn chính 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 26 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và tiếp tục hướng dẫn các nghiên cứu sinh khác trong giai đoạn 2024-2025.

Cạnh đó, bà cũng tham gia hướng dẫn sinh viên đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoài giảng dạy và hướng dẫn, bà còn tham gia biên soạn nhiều giáo trình: Tính toán tiến hoá (chủ biên), nhập môn đồ họa máy tính, thiết kế bài giảng điện tử... Đây đều là những học liệu được sử dụng trong chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều trường kỹ thuật khác.

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, trải dài trong giai đoạn 2004-2024.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của bà bao gồm: Các phương pháp tối ưu gần đúng; tiến hoá đa nhiệm; tính toán tiến hoá và học sâu hiện đại áp dụng cho bài toán tối ưu tổ hợp.

Ngoài ra, bà còn tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Bà là chủ tịch, thư ký hoặc thành viên của nhiều hội đồng phát triển chương trình, trong đó có chương trình tài năng Khoa học máy tính và chương trình Elitech ngành khoa học dữ liệu.

Trên bản đồ khoa học quốc tế, tân giáo sư Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên ban biên tập, tham gia phản biện của nhiều tạp chí, hội thảo đầu ngành.

"Với phong thái điềm đạm, ánh mắt luôn sáng lên khi nhắc đến sinh viên, GS Bình không chỉ là biểu tượng của tri thức, mà còn là tấm gương cho lòng kiên định và đam mê không ngừng. Ở cô, người ta thấy rõ niềm tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể vươn tới đỉnh cao khoa học bằng chính năng lực, sự tận tụy và tình yêu nghề", đại diện Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông nhận xét.