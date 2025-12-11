Phó giáo sư trẻ nhất ngành y 2025: 17 tuổi là thủ khoa, 31 tuổi là tiến sĩ 11/12/2025 11:29

(PLO)- Ông Đinh Dương Tùng Anh, Phó trưởng phụ trách bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, là phó giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2025.

Ông Đinh Dương Tùng Anh, Phó trưởng phụ trách bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành y học năm 2025. Ở tuổi 37, ông là phó giáo sư trẻ nhất trong lĩnh vực này năm nay.

Có bằng tiến sĩ tại Nhật năm 31 tuổi

Ông Đinh Dương Tùng Anh sinh năm 1988 tại Hải Phòng, là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2005. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2011, ông tiếp tục theo đuổi hướng đào tạo sau đại học và sớm bộc lộ năng lực nghiên cứu qua các chương trình tại nước ngoài.

Năm 2015, ông được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành sinh học tế bào, sinh lý học và bệnh học tại Đại học Paris 7 - Paris Diderot (Pháp). Đến năm 2019, ông hoàn thành luận án tiến sĩ ngành y học, chuyên ngành não khoa phát triển tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản).

Ông Tùng Anh bắt đầu làm giảng viên tập sự bộ môn nhi từ tháng 4-2014. Từ năm 2015 đến nay, ông công tác tại bộ môn nhi, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với nhiều vị trí khác nhau, trong đó có thời gian nghiên cứu sinh ở Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.

Từ tháng 7-2023, ông giữ chức phó trưởng phụ trách bộ môn nhi, khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Ông đã đảm nhận hàng ngàn giờ giảng trực tiếp trên lớp, tham gia đào tạo bác sĩ nội trú, học viên cao học và bác sĩ chuyên khoa cấp II. Một số năm học gần đây, khối lượng giảng dạy của ông đạt hơn 1.000 giờ mỗi năm.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Tân phó giáo sư Đinh Dương Tùng Anh theo đuổi 3 hướng nghiên cứu lâu dài, gắn với giảng dạy và thực hành lâm sàng, gồm:

Lâm sàng nhi khoa: Đây là hướng nghiên cứu trọng tâm xuyên suốt quá trình công tác của ông. Các đề tài tập trung vào những bệnh lý nhi khoa thường gặp như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh… nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và các yếu tố liên quan. Với hướng này, ông đã chủ trì 8 đề tài khoa học cấp cơ sở, hướng dẫn 10 học viên sau đại học và công bố 46 bài báo khoa học.

Đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh: Xuất phát từ kiến thức được đào tạo tại Pháp, ông Tùng Anh nghiên cứu sâu về vi khuẩn học và kháng sinh đồ, đặc biệt trong nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em. Ông đã thực hiện 2 đề tài cấp cơ sở, hướng dẫn 2 học viên cao học và công bố 18 bài báo khoa học liên quan. Những kết quả này hỗ trợ việc lựa chọn phác đồ kháng sinh tại địa phương.

Não khoa phát triển: Đây là lĩnh vực chuyên sâu thời ông làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Các nghiên cứu tập trung vào sự hình thành và phát triển vỏ não, vai trò của neuron và tế bào hình sao. Ông đã công bố 6 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín (Scopus Q1), đóng góp vào việc giải thích cơ chế một số dị dạng não bẩm sinh như não phẳng hay dị hình nốt quanh não thất.

Ông Tùng Anh được đào tạo bài bản về chuyên môn, có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Pháp trong giảng dạy, nghiên cứu. Ông đã chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu khoa học, công bố 58 bài báo khoa học, tham gia biên soạn 2 giáo trình nhi khoa do Nhà xuất bản Y học phát hành năm 2022, được Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đưa vào sử dụng chính thức.

Ngoài ra, ông còn chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình đào tạo mới ở cả 3 trình độ: Bác sĩ nội trú, thạc sĩ và tiến sĩ ngành nhi khoa, được nhà trường phê duyệt và áp dụng từ năm 2023.

Ông Tùng Anh đã hướng dẫn 9 học viên sau đại học bảo vệ thành công luận văn hoặc đề tài, gồm học viên cao học, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa II, góp phần đào tạo đội ngũ trẻ và gắn kết nghiên cứu với thực hành lâm sàng tại các bệnh viện ở Hải Phòng, đúng như lời ông từng chia sẻ: "Có đam mê với nghiên cứu khoa học, biết vận dụng nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần học tập chủ động và nghiêm túc; luôn cố gắng đồng hành cùng các khóa sinh viên, học viên trong nghiên cứu khoa học".

Tân phó giáo sư Đinh Dương Tùng Anh được đồng nghiệp đánh giá là người gương mẫu trong quá trình công tác và giảng dạy, giữ gìn tốt hình ảnh người giảng viên; sẵn sàng ủng hộ và áp dụng những đổi mới trong phương pháp giảng dạy y khoa, thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần tự học của người học.