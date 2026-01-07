TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở y, dược do vi phạm nghiêm trọng 07/01/2026 13:44

Ngày 7-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma (18 đường Lê Thị Sọc, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) với số tiền 100 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dược.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma đã thực hiện hành vi mua, bán thuốc và nguyên liệu làm thuốc khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Đây là hành vi vi phạm điều kiện bắt buộc đối với cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và an toàn người sử dụng.

Công ty Dược phẩm BV Pharma bị đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Ảnh: BV Pharma

Ngoài hình thức phạt tiền, Sở Y tế TP.HCM còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 7,5 tháng kể từ ngày doanh nghiệp nhận quyết định xử phạt, nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp diễn và buộc cơ sở hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý trước khi hoạt động trở lại.

Cùng đợt này, Sở Y tế TP.HCM cũng ban hành quyết định xử phạt đối với một số cơ sở y tế và kinh doanh dược khác trên địa bàn. Cụ thể, theo quyết định số 4801, Hộ kinh doanh Sante Hospital Pharmacy bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh với mức thặng số bán lẻ cao hơn mức tối đa theo quy định.

Ngoài việc phạt tiền, cơ sở này buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch cho khách hàng; trường hợp không thể hoàn trả thì phải nộp vào ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 1,3 triệu đồng.

Cùng ngày, theo quyết định số 4800, Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante bị xử phạt 30 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định liên quan đến Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).

Các vi phạm gồm không gửi văn bản thông báo đáp ứng GSP đến cơ quan tiếp nhận; không tuân thủ lộ trình triển khai, áp dụng và duy trì đầy đủ GSP đối với hoạt động bảo quản, tồn trữ, cung ứng vaccine, thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại cơ sở dược không vì mục đích thương mại. Bên cạnh đó, việc bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát và sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt cũng không đúng quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực dược nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng thuốc, đảm bảo các cơ sở tuân thủ đầy đủ điều kiện pháp lý và quy chuẩn chuyên môn, qua đó bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người dân.