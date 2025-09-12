Sở Y tế TP.HCM phát hiện gần 60 cơ sở kinh doanh dược vi phạm 12/09/2025 15:38

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra 74 cơ sở kinh doanh dược, phát hiện 59 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 1,5 tỉ đồng.

Ngày 12-9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực y tế và chính quyền nhằm lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau khi sáp nhập, ngành y tế TP đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp để rút ngắn khoảng cách thụ hưởng dịch vụ y tế cho người dân, mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sở Y tế cũng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tham mưu và hướng dẫn để các cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chính sách phù hợp.

Trong công tác quản lý dược, ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó Trưởng phòng Kiểm tra pháp chế Sở Y tế TP.HCM, cho hay trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở đã kiểm tra 74 cơ sở (46 tổ chức, 28 cá nhân), phát hiện 59 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 1,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó Trưởng phòng Kiểm tra pháp chế Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: BTC

Các lỗi chủ yếu gồm kinh doanh thuốc không có hóa đơn, chứng từ; bán thuốc kê đơn khi không có đơn; kinh doanh ngoài phạm vi được cấp phép; mua bán thuốc từ cơ sở không đủ điều kiện (thường diễn ra tại các chợ sỉ do giá rẻ). Ngoài ra, một số nhà thuốc vắng mặt dược sĩ đại học theo quy định.

Với lĩnh vực mỹ phẩm, cơ quan chức năng kiểm tra 46 tổ chức, phát hiện 35 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 2,6 tỉ đồng. Các lỗi phổ biến là công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, chất lượng không đạt, không có giấy chứng nhận sản xuất; đưa mỹ phẩm lưu thông khi chưa có số tiếp nhận phiếu công bố; quảng cáo, tiếp thị khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc.

Đối với thiết bị y tế, trong 6 tháng qua có 29 cơ sở vi phạm. Các hành vi sai phạm gồm sản xuất khi chưa công bố đủ điều kiện, phân loại thiết bị không đúng quy tắc mức độ rủi ro, không kê khai giá trước khi lưu hành.

TS Võ Hoàng Nhân, Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC

TS Võ Hoàng Nhân, Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau sáp nhập, hệ thống y tế TP hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế, 296 điểm y tế gần dân và gần 10.000 phòng khám chuyên khoa. Cùng với thách thức, đây cũng là cơ hội lớn cho phát triển ngành.

Trong năm 2024, khu vực TP.HCM cũ có 80 dự án đầu tư công cho bệnh viện và đơn vị sự nghiệp với tổng vốn 60.000 tỉ đồng. Các dự án này đã được trình cấp thẩm quyền xem xét, triển khai giai đoạn 2026-2030. Với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, dự kiến sẽ bổ sung thêm 20.000 - 30.000 tỉ đồng đầu tư trong cùng giai đoạn.

Nhiều bệnh viện mới đã và đang được đưa vào hoạt động như Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi. Tới đây, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với quy mô hơn 1.500 giường bệnh cũng sẽ chính thức vận hành, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân.