Tình hình sức khỏe 9 nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai 28/12/2025 06:42

(PLO)- Toàn bộ 9 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra với xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong, tối 27-12, toàn bộ 9 người bị thương nặng đã được chuyển tuyến từ Lào Cai về Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hiện, các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra với xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Trong đó, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 7 bệnh nhân. Ngay khi nhập viện, các nạn nhân đã được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.

Công tác cứu chữa đang được triển khai khẩn trương với sự tập trung cao độ của đội ngũ y bác sĩ. Tình trạng thương tích cụ thể của các bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân ĐTNH (37 tuổi, Hà Nội): Đa chấn thương nghiêm trọng bao gồm chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, đùi phải và khung chậu.

Bệnh nhân LCC (29 tuổi, Hà Nội): Chấn thương ngực kín (đã dẫn lưu màng phổi) và vết thương phức tạp tầng sinh môn. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Bệnh nhân PMQ (37 tuổi, Hà Nội): Chấn thương sọ não (máu tụ ngoài màng cứng trán phải), gãy xương bả vai trái.

Bệnh nhân NTPK (26 tuổi, Đắk Lắk): Đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương khung chậu, gãy cẳng tay phải và chấn thương vai trái.

Bệnh nhân HNA (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vai phải và cổ chân trái.

Bệnh nhân TBY (24 tuổi, Hà Nội): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng (chưa liệt) và gãy kín cẳng chân trái.

Bệnh nhân PPT (19 tuổi, Bắc Ninh): Theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín và khớp vai.

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, Đắk Lắk). Ảnh: BVCC

Trong khi đó, Bệnh viện Bạch Mai xác nhận đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ tai nạn. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị tốt nhất để cứu chữa cho người bệnh.

Tình trạng của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai như sau:

Nam bệnh nhân (25 tuổi): Đây được đánh giá là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân bị thương. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, bao gồm chấn thương sọ não, gãy xương cột sống và gãy xương sườn.

Nữ bệnh nhân (43 tuổi): Bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và tổn thương gan. Bệnh nhân hiện đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng sau mổ sẽ tiến triển tốt và may mắn không cần phải phẫu thuật can thiệp gan.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 40 phút sáng 27-12, xe khách 29 chỗ do anh ĐĐĐ (47 tuổi, Hà Nội) điều khiển gặp sự cố lật xe trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và tỉnh lộ 174.

Được biết, chiếc xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong sau đó, cùng 9 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục.