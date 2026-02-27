TP.HCM: Phường Xuân Hòa triển khai y tế gia đình để gần dân hơn 27/02/2026 11:22

(PLO)- Với mô hình y tế gia đình, người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến và tiếp nhận theo dõi sau điều trị.

Ngày 27-2, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trạm Y tế phường Xuân Hòa đạt chuẩn và chính thức triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Y tế phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Trạm Y tế phường Xuân Hòa đã triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn – Y tế gia đình”.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động y tế cơ sở. Thay vì chờ người bệnh đến khám, trạm chủ động quản lý sức khỏe người dân theo hộ gia đình, địa bàn phụ trách

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Mô hình này không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp, liên tục trong chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần quản lý tốt bệnh không lây nhiễm; theo dõi sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai; chủ động phòng chống dịch bệnh; giảm tải cho tuyến trên.

"Với diện mạo mới, Trạm Y tế phường Xuân Hòa sẽ từng bước khẳng định vai trò là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của cộng đồng. Mô hình này sẽ triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trên địa bàn"- ông Nguyễn Hùng Hậu nói.

Người dân được kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bà Lê Thị Ngọc Lan (87 tuổi, khu phố 5, phường Xuân Hòa) chia sẻ: "Trước đây muốn khám bệnh tôi phải tới các bệnh viện, rất mệt vì qua nhiều khâu. Với người lớn tuổi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là điều nhiều người mong mỏi".

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình” ở phường Xuân Hòa thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ từ khám chữa bệnh thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động toàn diện và liên tục.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành.

"Thay đổi này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuyển đúng tuyến và tiếp nhận theo dõi sau điều trị. Ngoài ra, mô hình còn giúp tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế cơ sở"- PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nói.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết thêm, mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình” được triển khai đầu tiên tại TP.HCM, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trạm Y tế phường Xuân Hòa được trang bị trang thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bà Phạm Thị Châu, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa, cho biết trước khi thí điểm “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình”, địa phương đã tham khảo mô hình y tế gia đình của Cuba. Bởi nền y tế Cuba được xem là nổi tiếng thế giới với mô hình công cộng miễn phí toàn dân, chú trọng y tế gia đình và phòng bệnh.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa sẽ theo dõi, tư vấn, quản lý điều trị bệnh mạn tính ổn định tại cộng đồng. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Hiện Trạm Y tế phường Xuân Hòa có 63 nhân sự, trong đó có 18 bác sĩ đáp ứng đủ các chuyên khoa cơ bản. Trạm sẽ chia làm 6 đội để chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời lập, cập nhật và quản lý danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực phụ trách.

Trạm Y tế phường Xuân Hòa ký kết hợp tác với các bệnh viện lớn ở TP.HCM để hỗ trợ người dân. Ảnh: PA

Ngoài ra, Trạm Y tế phường còn phối hợp chuyên môn với các cơ sở y tế tuyến trên để chăm sóc sức khỏe cho người dân khi cần thiết.