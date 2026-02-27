TP.HCM: Phường Xuân Hòa triển khai y tế gia đình để gần dân hơn

Ngày 27-2, UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trạm Y tế phường Xuân Hòa đạt chuẩn và chính thức triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình”.
Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Trạm Y tế phường Xuân Hòa đã triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn – Y tế gia đình”.
Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động y tế cơ sở. Thay vì chờ người bệnh đến khám, trạm chủ động quản lý sức khỏe người dân theo hộ gia đình, địa bàn phụ trách
Mô hình này không chỉ nâng cao tính chuyên nghiệp, liên tục trong chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần quản lý tốt bệnh không lây nhiễm; theo dõi sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai; chủ động phòng chống dịch bệnh; giảm tải cho tuyến trên.
"Với diện mạo mới, Trạm Y tế phường Xuân Hòa sẽ từng bước khẳng định vai trò là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của cộng đồng. Mô hình này sẽ triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trên địa bàn"- ông Nguyễn Hùng Hậu nói.
Bà Lê Thị Ngọc Lan (87 tuổi, khu phố 5, phường Xuân Hòa) chia sẻ: "Trước đây muốn khám bệnh tôi phải tới các bệnh viện, rất mệt vì qua nhiều khâu. Với người lớn tuổi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà là điều nhiều người mong mỏi".
Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình” ở phường Xuân Hòa thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ từ khám chữa bệnh thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động toàn diện và liên tục.
"Thay đổi này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn chuyển đúng tuyến và tiếp nhận theo dõi sau điều trị. Ngoài ra, mô hình còn giúp tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế cơ sở"- PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nói.
PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết thêm, mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình” được triển khai đầu tiên tại TP.HCM, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Bà Phạm Thị Châu, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa, cho biết trước khi thí điểm “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình”, địa phương đã tham khảo mô hình y tế gia đình của Cuba. Bởi nền y tế Cuba được xem là nổi tiếng thế giới với mô hình công cộng miễn phí toàn dân, chú trọng y tế gia đình và phòng bệnh.
Hiện Trạm Y tế phường Xuân Hòa có 63 nhân sự, trong đó có 18 bác sĩ đáp ứng đủ các chuyên khoa cơ bản. Trạm sẽ chia làm 6 đội để chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời lập, cập nhật và quản lý danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực phụ trách.
Ngoài ra, Trạm Y tế phường còn phối hợp chuyên môn với các cơ sở y tế tuyến trên để chăm sóc sức khỏe cho người dân khi cần thiết.
Trạm Y tế phường Xuân Hòa được đầu tư xây dựng khang trang với khối nhà 4 tầng, diện tích xây dựng 558,6 m²; tổng mức đầu tư 27,735 tỉ đồng từ ngân sách TP.
Trạm được trang bị các trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ người dân.