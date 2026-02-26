Tin vui cho người cao tuổi TP.HCM trong chăm sóc, điều trị bệnh 26/02/2026 15:59

(PLO)- Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) khai trương Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi cùng Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng tích hợp và dự phòng.

Ngày 26-2, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tổ chức lễ khai trương Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi và khai trương Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa.

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi, cho biết y học tái tạo và phục hồi đã xuất hiện từ lâu nhưng những năm gần đây phát triển mạnh mẽ hơn. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là các nghiên cứu về tế bào gốc và chế phẩm từ tế bào gốc, góp phần nâng cao hiệu quả tái tạo và phục hồi chức năng cơ thể.

Lễ khai trương Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: BVCC

Theo định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện của khu vực phía Nam và cả nước, việc thành lập Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi được xem là mảnh ghép quan trọng của bệnh viện. Mô hình này hướng đến phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm chức năng cơ quan, can thiệp kịp thời nhằm làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế biến chứng không thể hồi phục.

Trung tâm tích hợp nhiều chuyên khoa như da liễu thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, cơ xương khớp… tạo nên cách tiếp cận đa chuyên ngành. Điều này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, nhóm thường đối mặt tình trạng lão hóa đa cơ quan, đòi hỏi chiến lược điều trị toàn diện thay vì đơn lẻ từng chuyên khoa.

Y học tái tạo và phục hồi những năm gần đây phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: BVCC

Về hợp tác chuyên môn, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Tế bào gốc thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và nhiều đơn vị nghiên cứu trong nước. Đồng thời, đơn vị này cũng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học tại Nhật Bản nhằm trao đổi chuyên môn, triển khai nghiên cứu và xây dựng giải pháp điều trị liên quan đến tế bào gốc và các chế phẩm sinh học.

Cũng theo BS Toàn, xu hướng tương lai không chỉ dừng lại ở ứng dụng tế bào gốc ở dạng thô mà tiến tới sử dụng tế bào gốc chọn lọc theo từng cơ quan, bộ phận cụ thể. Các chế phẩm như exosome (thành phần chiết xuất từ tế bào gốc), cũng đang được nghiên cứu ứng dụng để tối ưu hiệu quả và giảm thiểu tác dụng không mong muốn.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nhấn mạnh việc thành lập trung tâm không chỉ mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn thể hiện bước đi chiến lược trong phát triển chuyên ngành chuyên sâu dựa trên bằng chứng khoa học.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: BVCC

Giai đoạn đầu, Trung tâm tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp và đau khớp mạn tính, những vấn đề phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Các phương pháp hỗ trợ tái tạo như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) được triển khai theo quy trình chuyên môn chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất cũng khai trương Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa trực thuộc khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng chăm sóc và nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người dân.

Khai trương Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa trực thuộc khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh nhấn mạnh việc thành lập Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân theo hướng an toàn, chuẩn mực, dựa trên nền tảng chuyên môn vững chắc của bệnh viện đa khoa.

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phụ trách khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng. Ảnh: BVCC

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phụ trách khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, chia sẻ đơn vị Thẩm mỹ nội khoa ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp làm đẹp “an toàn – hiệu quả – tự nhiên”. Vì vậy đơn vị định hướng phát triển các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, dựa trên cơ sở khoa học và cá thể hóa từng khách hàng.

Đơn vị triển khai đa dạng dịch vụ như điều trị mụn, nám, tàn nhang và rối loạn sắc tố; điều trị sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo co kéo; hỗ trợ xóa nhăn, cải thiện chảy xệ, da chùng nhão; làm sáng – mịn da, thu nhỏ lỗ chân lông; tạo hình thon gọn gương mặt, nâng mũi, tạo hình cằm… không phẫu thuật.

Đơn vị định hướng phát triển các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, dựa trên cơ sở khoa học và cá thể hóa cho từng khách hàng. Ảnh: BVCC

Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị và công nghệ hiện đại cùng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa tự tin đáp ứng phần lớn nhu cầu làm đẹp không phẫu thuật của khách hàng.

Sự ra đời của Đơn vị Thẩm mỹ nội khoa không chỉ mở rộng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng mà còn góp phần khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm của Bệnh viện Thống Nhất trong giai đoạn mới.