Báo cáo ban đầu vụ cô gái tử vong nghi sốc phản vệ sau truyền trắng da 25/02/2026 15:47

(PLO)- Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về vụ cô gái 34 tuổi tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc truyền trắng da

Ngày 25-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về việc nữ bệnh nhân ĐTHP (34 tuổi, ngụ phường Cát Lái) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc.

Theo lời người đưa bệnh nhân vào viện khai báo: Khoảng 20 giờ 30 ngày 23-2, bệnh nhân đưa cho 1 người 3 lọ Glutathion pha truyền (hay còn gọi chất truyền trắng) và truyền tại nhà. Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch tại nhà.

Nữ bệnh nhân tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23 giờ 6 phút cùng ngày.

Theo báo cáo, bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Mê sâu, da niêm tái nhợt và nổi bông, chi lạnh. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Lúc này mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch…

Sau 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong.

Sau khi giải thích tình trạng cho người nhà, bệnh viện đã báo Công an phường An Khánh.